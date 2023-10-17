Жительница Омска распространяла информацию о поисках давно найденного ребенка

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Женщина опубликовала фотографию мальчика с просьбой о помощи в сентябре этого года на своей страничке в Одноклассниках, в то время как сообщение о прекращении поисков появилось еще летом 2022. Тогда об удачном исходе происшествия писал поисковый отряд «ЛизаАлерт» и издательство «Properm» со ссылкой на информацию еще одного поискового отряда — имени Ирины Бухановой.
Более того, найденный ребенок и его друг проживают в Пермском крае и не имеют отношения к Омской области, их нахождение на территории региона даже не рассматривалось при проведении поисков.
Так, ложная информация, распространяемая женщиной, давно не имеет никакого отношения к реальности, дети найдены больше года назад живыми и здоровыми в городе Пермь. Однако подобные сообщения могут вводить в заблуждение пользователей, не знающих полного положения дел, и создавать ненужные волнения.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.