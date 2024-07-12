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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

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Затопленные рестораны, пропажа подростка и штраф из-за самоката. Омск сегодня

12 июля 2024, 13:58
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. После мощного ливня омские заведения оказались залиты водой

После вчерашних дождей затопило многие районы города, в том числе Любинский проспект и Камергерский переулок, а также подземный переход на улице Ленина. Вода проникла и в заведения. Например, сегодня утром в ресторан-баре «Железный мост» невозможно было находиться без высоких резиновых сапог.

Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина
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Новость №2. Пропавший на левобережье подросток спустя два дня нашелся в селе Надеждино

Два дня назад в Кировском округе Омска исчез 15-летний подросток. Мальчик ушел из дома, расположенного по улице Крупская. Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением, к поискам также подключились волонтеры. Пропавшего удалось найти только сегодня днем, он находился в селе Надеждино Омского района. Как позже оказалось, ребенок уходил из дома и ранее.

Был за городом. В Омске отыскали пропавшего 15-летнего школьника
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Новость №3. Омичка получила полмиллиона рублей после ДТП с электросамокатом

Суд встал на сторону омички, которая пострадала в ДТП с электросамокатом. В июне прошлого года 10-летняя девочка решила воспользоваться устройством через аккаунт совей знакомой и сбила женщину. В результате потерпевшая получила вред здоровью средней тяжести. После рассмотрения заявления суд взыскал расходы на лечение и компенсацию морального вреда как с родителей девочки, так и с ее знакомой, которая передала ей самокат.

Омичка отсудила полмиллиона рублей у родителей девочки, сбившей ее на электросамокате
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