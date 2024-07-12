Затопленные рестораны, пропажа подростка и штраф из-за самоката. Омск сегодня

Суд встал на сторону омички, которая пострадала в ДТП с электросамокатом. В июне прошлого года 10-летняя девочка решила воспользоваться устройством через аккаунт совей знакомой и сбила женщину. В результате потерпевшая получила вред здоровью средней тяжести. После рассмотрения заявления суд взыскал расходы на лечение и компенсацию морального вреда как с родителей девочки, так и с ее знакомой, которая передала ей самокат.