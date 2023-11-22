Пряталась у мальчика. В Омске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

Напомним, что из поездки девочка обещала вернуться 21 ноября, но не сделала этого. В полицию с заявлением о пропаже обратилась ее бабушка. На протяжении дня фотографии и описание внешности подростка публиковались в городских пабликах для ускорения поиска.