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Пряталась у мальчика. В Омске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

22 ноября 2023, 14:16
Фото: Midjourney
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13-летнюю жительницу Исилькульского района нашли в гостях у мальчика в Омске

Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Местонахождение девочки, которая отправилась к подруге в Омск и перестала выходить на связь, установлено. Следователи нашли школьницу в гостях у знакомого, проживающего в городе.

Напомним, что из поездки девочка обещала вернуться 21 ноября, но не сделала этого. В полицию с заявлением о пропаже обратилась ее бабушка. На протяжении дня фотографии и описание внешности подростка публиковались в городских пабликах для ускорения поиска.

Пропал подросток. В Омске ищут 13-летнюю школьницу из Исилькульского района
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