Пряталась у мальчика. В Омске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Местонахождение девочки, которая отправилась к подруге в Омск и перестала выходить на связь, установлено. Следователи нашли школьницу в гостях у знакомого, проживающего в городе.
Напомним, что из поездки девочка обещала вернуться 21 ноября, но не сделала этого. В полицию с заявлением о пропаже обратилась ее бабушка. На протяжении дня фотографии и описание внешности подростка публиковались в городских пабликах для ускорения поиска.