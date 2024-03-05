Жертвы ради любви, скорое затопление улиц и пропажа девушек. Омск сегодня

За последние три дня в Омской области пропали сразу три девушки. Одна из них, 2006 года рождения, вышла из дома на улице 16-й Военный городок и перестала выходить на связь. Второй пропавшей 16 лет, она исчезла в Омском районе рядом со станцией Фадино. Третья девушка пропала в субботу, 2 марта. Ей нужно было добраться из центра Омска на окраину Левобережья, но до дома в срок она не доехала. Сейчас все три жительницы региона уже найдены, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск»