Жертвы ради любви, скорое затопление улиц и пропажа девушек. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Новость №1. Омичи признались в самых безрассудных поступках ради возлюбленных
В преддверии Международного женского дня омичи рассказали, какие безрассудные поступки они совершали ради любимых женщин. Оказалось, что каждый четвертый мужчина считает главным любовным безумством предложение руки и сердца. 10% опрошенных отправлялись в долгие поездки ради встречи с любимой, 6% переезжали, а один из ста респондентов признался, что брал кредит на подарок для второй половинки.
Новость №2. Омичам рассказали, какие улицы города особенно сильно пострадают в паводок
В Омске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем были определены городские улицы, которые наиболее сильно подвержены затоплению во время паводка. Так, в из числе оказались: ул. 22 Декабря и Немецкий поселок, ул. 60 лет Победы, туннель под виадуком по улице Серова, территория частного сектора в районе озера Моховое и другие. Для борьбы с таянием снега УДХБ подготовило 277 единиц техники, также выделено 11 миллионов рублей для привлечения сторонней помощи.
Новость №3. За несколько дней в Омской области пропали 3 молодые девушки
За последние три дня в Омской области пропали сразу три девушки. Одна из них, 2006 года рождения, вышла из дома на улице 16-й Военный городок и перестала выходить на связь. Второй пропавшей 16 лет, она исчезла в Омском районе рядом со станцией Фадино. Третья девушка пропала в субботу, 2 марта. Ей нужно было добраться из центра Омска на окраину Левобережья, но до дома в срок она не доехала. Сейчас все три жительницы региона уже найдены, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск»