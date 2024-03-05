Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Иллюстрация

Жертвы ради любви, скорое затопление улиц и пропажа девушек. Омск сегодня

5 марта 2024, 14:23
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи признались в самых безрассудных поступках ради возлюбленных

В преддверии Международного женского дня омичи рассказали, какие безрассудные поступки они совершали ради любимых женщин. Оказалось, что каждый четвертый мужчина считает главным любовным безумством предложение руки и сердца. 10% опрошенных отправлялись в долгие поездки ради встречи с любимой, 6% переезжали, а один из ста респондентов признался, что брал кредит на подарок для второй половинки.

Посвящали тату и шли в ЗАГС. Мужчины Омска признались в своих любовных безрассудствах
Узнать подробнее

Новость №2. Омичам рассказали, какие улицы города особенно сильно пострадают в паводок

В Омске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем были определены городские улицы, которые наиболее сильно подвержены затоплению во время паводка. Так, в из числе оказались: ул. 22 Декабря и Немецкий поселок, ул. 60 лет Победы, туннель под виадуком по улице Серова, территория частного сектора в районе озера Моховое и другие. Для борьбы с таянием снега УДХБ подготовило 277 единиц техники, также выделено 11 миллионов рублей для привлечения сторонней помощи.

Будут откачивать. Стало известно, какие улицы Омска во время паводка затопит первыми
Узнать подробнее

Новость №3. За несколько дней в Омской области пропали 3 молодые девушки

За последние три дня в Омской области пропали сразу три девушки. Одна из них, 2006 года рождения, вышла из дома на улице 16-й Военный городок и перестала выходить на связь. Второй пропавшей 16 лет, она исчезла в Омском районе рядом со станцией Фадино. Третья девушка пропала в субботу, 2 марта. Ей нужно было добраться из центра Омска на окраину Левобережья, но до дома в срок она не доехала. Сейчас все три жительницы региона уже найдены, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск»

Не выходят на связь. В Омской области за последние дни пропали сразу три девушки
Узнать подробнее
#Снег#Омск#Омская область#Паводок#Уборка снега#Пропавший#Пропавший ребенок#Новости#Пропала девушка#Итоги дня#Пропал человек#Поиск пропавших#Пропал#Пропажа#Пропали люди#Затопления#Затопление#Любовь#Мокрый снег#Анастасия Баянова#Признание в любви#Таяние снега
Подпишитесь
Прокурор и мэр Омска встретились с жильцами «разрушающегося» дома на Пригородной
Сегодня, 06:38
Дорожают водоросли, лосось, угорь. Как сильно вырастет цена на суши и роллы в Омске
Сегодня, 08:44
Посвящали тату и шли в ЗАГС. Мужчины Омска признались в своих любовных безрассудствах
Сегодня, 07:16
В отпуске? Посадившие в поле самолет Сочи-Омск пилоты до сих пор не вышли на работу
Сегодня, 06:37
Будет шум и пыль. Омичи написали жалобу мэру Шелесту на новую развязку у метромоста
Вчера, 14:20
С площадкой на крыше. В бывшем «Летуре» сдают в аренду два помещения под общепит
Сегодня, 09:22