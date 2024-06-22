Прогулка малыша под луной, зимнее сжигание тел и смерть на фотосесии. Омск в субботу

Необыкновенная история произошла в селе Юрьевка накануне вечером. Бабушка заявила об исчезновении внука, который оказался очень самостоятельным и отважным. Он проснулся, попил воды и решил прогуляться… Мальчик преодолел расстояние в три километра и сел на опушке небольшого леса. Он просидел там всю ночь и не подал ни звука. К утру полицейские его отыскали и вернули бабушке.