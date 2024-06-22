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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

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Прогулка малыша под луной, зимнее сжигание тел и смерть на фотосесии. Омск в субботу

22 июня 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Двухлетний ребенок провел один всю ночь в лесу

Необыкновенная история произошла в селе Юрьевка накануне вечером. Бабушка заявила об исчезновении внука, который оказался очень самостоятельным и отважным. Он проснулся, попил воды и решил прогуляться… Мальчик преодолел расстояние в три километра и сел на опушке небольшого леса. Он просидел там всю ночь и не подал ни звука. К утру полицейские его отыскали и вернули бабушке.

Сидел на опушке. В Омской области двухлетний мальчик ушел из дома в лес на всю ночь
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Новость №2. Сроки строительства крематория

Первый крематорий в Омской области собираются построить в Омском районе. Развитием проекта занимается компания из Москвы «Помощь». Из-за документации строительство встало, но работы планируют начать этим летом. Вероятно, что к зиме 2024 года крематорий будет сдан в эксплуатацию.

Представитель инвестора Юрий Карючкин сказал, что строительство хотели запустить раньше, но «планы разбились о быт».

Будет огонь. Названы сроки строительства первого крематория для омичей
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Новость №3. Жительница Омской области умерла во время съемок

Женщина отправилась вместе с родственниками на котлован в Тюкалинском районе. Полицейские сразу же отметили, что водоем не был оборудован для купания. Семья отдыхала и в какой-то момент сельчанке захотелось фотосессию в воде. Она решила искупаться для фото, но начала тонуть. Женщину быстро вытащили, но спасти не удалось.

Кадры не удались. В Омской области во время фотосессии в котловане умерла женщина
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