В Омске хотят установить стелу «ЖИВИ» в честь пропавших детей

Сейчас общественный совет размышляет о месте, где можно было бы установить монумент. В качестве вариантов рассматриваются парк Победы, парк 30-летия ВЛКСМ и сквер Дружбы народов.

В Омске планируют установить стелу «ЖИВИ», посвященную Международному дню пропавших детей. Инициатором проекта выступил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Стела будет трехметровой высоты и выполнена в виде силуэтов мальчика и девочки, которые стоят, держась за руки. Ее создали совместно с Гильдией кузнецов России. Сегодня общественный совет при министерстве внутренней политики рассмотрел несколько мест для установки стелы. Среди вариантов — парк Победы, где проводились поиски пропавшей 15-летней москвички, парк 30-летия ВЛКСМ у озера и сквер Дружбы народов. Ранее этот монумент был представлен на Международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Подобные стелы уже установлены в других городах страны. Омский следком возбудил уголовное дело после гибели 15-летней школьницы в водах Оми Узнать подробнее