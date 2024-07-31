В Омске хотят установить стелу «ЖИВИ» в честь пропавших детей

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Омске планируют установить стелу «ЖИВИ», посвященную Международному дню пропавших детей. Инициатором проекта выступил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Стела будет трехметровой высоты и выполнена в виде силуэтов мальчика и девочки, которые стоят, держась за руки. Ее создали совместно с Гильдией кузнецов России.
Сегодня общественный совет при министерстве внутренней политики рассмотрел несколько мест для установки стелы. Среди вариантов — парк Победы, где проводились поиски пропавшей 15-летней москвички, парк 30-летия ВЛКСМ у озера и сквер Дружбы народов.
Ранее этот монумент был представлен на Международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Подобные стелы уже установлены в других городах страны.