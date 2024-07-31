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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

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В Омске хотят установить стелу «ЖИВИ» в честь пропавших детей

31 июля 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
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Сейчас общественный совет размышляет о месте, где можно было бы установить монумент. В качестве вариантов рассматриваются парк Победы, парк 30-летия ВЛКСМ и сквер Дружбы народов.

В Омске планируют установить стелу «ЖИВИ», посвященную Международному дню пропавших детей. Инициатором проекта выступил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Стела будет трехметровой высоты и выполнена в виде силуэтов мальчика и девочки, которые стоят, держась за руки. Ее создали совместно с Гильдией кузнецов России.

Сегодня общественный совет при министерстве внутренней политики рассмотрел несколько мест для установки стелы. Среди вариантов — парк Победы, где проводились поиски пропавшей 15-летней москвички, парк 30-летия ВЛКСМ у озера и сквер Дружбы народов.

Ранее этот монумент был представлен на Международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Подобные стелы уже установлены в других городах страны.

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#Общество#Омск#Омская область#Розыск#Пропавший#Пропавший ребенок#Новости#Волонтеры#Пропажа#Лиза Алерт#Стела
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