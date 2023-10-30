Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Сообщение о пропаже появилось в пресс-службе УМВД России по Омской области. Шестилетние омичи ушли из детского сада №14 на улице 27-я Северная сегодня, около 12:00. С тех пор в близлежащих дворах их разыскивала полиция.
О возвращении детей сообщила мама одного из мальчиков. Оказалось, что воспитанники дошкольного учреждения самостоятельно добрались до улицы Партизанской на общественном транспорте.
Сейчас на место обнаружения детей направлены оперативники и инспектор ПДН, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего и убедиться, что в отношении юных омичей не было совершено противоправных действий.
О ситуации также высказался Сергей Шелест. Мэр города сообщил, что после самовольного ухода детей, учреждение ждет проверка.
«Спасибо всем, кто принял участие в поисках. Образовательное учреждение ждет проверка и установление всех обстоятельств произошедшего», — отметил Шелест.