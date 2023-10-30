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Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика

30 октября 2023, 08:44
Фото: 1MI
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В Омске два 6-летних мальчика самовольно ушли из дошкольного учреждения

В ситуации быстро разобралась полиция, оказалось, что мальчики уехали на автобусе к маме одного из них.

Сообщение о пропаже появилось в пресс-службе УМВД России по Омской области. Шестилетние омичи ушли из детского сада №14 на улице 27-я Северная сегодня, около 12:00. С тех пор в близлежащих дворах их разыскивала полиция.

О возвращении детей сообщила мама одного из мальчиков. Оказалось, что воспитанники дошкольного учреждения самостоятельно добрались до улицы Партизанской на общественном транспорте.

Сейчас на место обнаружения детей направлены оперативники и инспектор ПДН, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего и убедиться, что в отношении юных омичей не было совершено противоправных действий.

О ситуации также высказался Сергей Шелест. Мэр города сообщил, что после самовольного ухода детей, учреждение ждет проверка.

«Спасибо всем, кто принял участие в поисках. Образовательное учреждение ждет проверка и установление всех обстоятельств произошедшего», — отметил Шелест.
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