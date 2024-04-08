Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке

Posted Вчера, 12:28
Published Вчера, 12:28
Modified Вчера, 12:30
Updated Вчера, 12:30
В Омске пропала 7-летняя девочка, сообщение об этом появилось на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в соцсети. Сегодня, 8 апреля, юная омичка вышла из школы, расположенной по адресу ул. 1-я Северная, и не вернулась домой. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Волонтеры опубликовали приметы ребенка: рост 145 см, нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. В день пропажи школьница была одета в темно-зеленую куртку, розовую шапку, черно-коричневые клетчатые брюки, черную блузку и бордовые ботинки.
Омичей, кто видел девочку или располагает информацией о ее местоположении, просят обращаться по телефону 8-999-470-10-08 или звонить в полицию.
Обновлено: девочка найдена.