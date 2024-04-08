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Posted Вчера, 12:28

Published Вчера, 12:28

Modified Вчера, 12:30

Updated Вчера, 12:30

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Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке

8 апреля 2024, 12:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут пропавшую 7-летнюю девочку в зеленой куртке

Сообщение о пропаже ребенка появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», девочка исчезла после школьных занятий.

В Омске пропала 7-летняя девочка, сообщение об этом появилось на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в соцсети. Сегодня, 8 апреля, юная омичка вышла из школы, расположенной по адресу ул. 1-я Северная, и не вернулась домой. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры опубликовали приметы ребенка: рост 145 см, нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. В день пропажи школьница была одета в темно-зеленую куртку, розовую шапку, черно-коричневые клетчатые брюки, черную блузку и бордовые ботинки.

Омичей, кто видел девочку или располагает информацией о ее местоположении, просят обращаться по телефону 8-999-470-10-08 или звонить в полицию.

Обновлено: девочка найдена.

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