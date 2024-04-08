Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке

В Омске пропала 7-летняя девочка, сообщение об этом появилось на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в соцсети. Сегодня, 8 апреля, юная омичка вышла из школы, расположенной по адресу ул. 1-я Северная, и не вернулась домой. С тех пор ее местонахождение неизвестно.