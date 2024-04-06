Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы

Posted 6 апреля, 04:29
Published 6 апреля, 04:29
Modified 6 апреля, 04:31
Updated 6 апреля, 04:31
Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» опубликовал запись о поиске 17-летнего жителя Йошкар-Олы, который пропал в Омске несколько дней назад.
Последнее известное местоположение молодого человека — аэропорт имени Карбышева. Там он находился 4 апреля.
Больше никакой информации о подростке не сообщается, однако по фотографии, которая прикреплена к публикации отряда волонтеров, можно понять, что у пропавшего темные волосы и светлые глаза.
Омичей, которым известно местонахождение жителя Йошкар-Олы, просят сообщать об этом по телефонам: 8-999-470-10-08 или обращаться в полицию.