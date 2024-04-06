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Posted 6 апреля, 04:29

Published 6 апреля, 04:29

Modified 6 апреля, 04:31

Updated 6 апреля, 04:31

Иллюстрация

Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы

6 апреля 2024, 04:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы

Иногородний подросток пропал несколько дней назад, 4 апреля, его последнее известное местоположение — аэропорт им. Карбышева.

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» опубликовал запись о поиске 17-летнего жителя Йошкар-Олы, который пропал в Омске несколько дней назад.

Последнее известное местоположение молодого человека — аэропорт имени Карбышева. Там он находился 4 апреля.

Больше никакой информации о подростке не сообщается, однако по фотографии, которая прикреплена к публикации отряда волонтеров, можно понять, что у пропавшего темные волосы и светлые глаза.

Омичей, которым известно местонахождение жителя Йошкар-Олы, просят сообщать об этом по телефонам: 8-999-470-10-08 или обращаться в полицию.

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