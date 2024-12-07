Омичам рассказали, как изменилась схема движения на мосту у Телецентра

Posted 7 декабря, 04:38
Published 7 декабря, 04:38
Modified 7 декабря, 04:52
Updated 7 декабря, 04:52
В мэрии рассказали, как изменилась схема движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Из-за капитального ремонта омичи всю неделю стояли в пробках.
«Теперь ширина полосы, идущей с проспекта Мира на Левый берег, составит 3,75 метра вместо 5,5 метра. Это позволит увеличить встречное направление и ехать водителям полноценными двумя потоками. Ширина центральной полосы составит 3,25 метра», — сообщил глава дептранса Вадим Кормилец в тг-канале «Стройтраста».
Напомним, движение на мосту частично перекрыли с 30 ноября. Капитальный ремонт ведет компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.