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Posted 7 декабря, 04:38

Published 7 декабря, 04:38

Modified 7 декабря, 04:52

Updated 7 декабря, 04:52

Иллюстрация

Омичам рассказали, как изменилась схема движения на мосту у Телецентра

7 декабря 2024, 04:38
Фото: 1MI. Иллюстрация
Нововведения должны снизить пробки.

В мэрии рассказали, как изменилась схема движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Из-за капитального ремонта омичи всю неделю стояли в пробках.

«Теперь ширина полосы, идущей с проспекта Мира на Левый берег, составит 3,75 метра вместо 5,5 метра. Это позволит увеличить встречное направление и ехать водителям полноценными двумя потоками. Ширина центральной полосы составит 3,25 метра», — сообщил глава дептранса Вадим Кормилец в тг-канале «Стройтраста».
Видео: 1MI. Иллюстрация

Напомним, движение на мосту частично перекрыли с 30 ноября. Капитальный ремонт ведет компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.

После начала ремонта на омском мосту у Телецентра деформировался один из швов
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