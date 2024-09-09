Стала известна причина внезапного перекрытия улицы у омского автовокзала

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Днем в воскресенье, 8 сентября, корреспондент Города55 обратил внимание на перекрытый участок улицы Перелета недалеко от омского автовокзала. Бетонные блоки в границах проспекта Комарова и улицы Степанца заблокировали проезд омичам и затруднило движение по дублеру Перелета. В том числе перекрытие сказалось на маршруте общественного транспорта. Например, маршрутка №409 объезжала через Левобережный рынок и автовокзал.
В омской мэрии Городу55 сообщили, что на участке специалисты АО «ОмскРТС» проводили аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях. Минувшей ночью рабочие все починили, и дорогу открыли для движения.
Напомним, что за время перекрытия трассы омичи успели пошутить на эту тему. Некоторые предположили, что в том районе искали «золото Колчака», кто-то — вовсе считает, что «Левый берег кто-то проклял».