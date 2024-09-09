gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Стало известно, почему дорогу на омском Левобережье внезапно перекрыли

Стала известна причина внезапного перекрытия улицы у омского автовокзала

9 сентября 2024, 10:35
Фото: Ольга Скворцова / gorod55.ru

Стало известно, почему дорогу на омском Левобережье внезапно перекрыли

Работы на улице Перелета закончили минувшей ночью.

Днем в воскресенье, 8 сентября, корреспондент Города55 обратил внимание на перекрытый участок улицы Перелета недалеко от омского автовокзала. Бетонные блоки в границах проспекта Комарова и улицы Степанца заблокировали проезд омичам и затруднило движение по дублеру Перелета. В том числе перекрытие сказалось на маршруте общественного транспорта. Например, маршрутка №409 объезжала через Левобережный рынок и автовокзал.

В омской мэрии Городу55 сообщили, что на участке специалисты АО «ОмскРТС» проводили аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях. Минувшей ночью рабочие все починили, и дорогу открыли для движения.

Напомним, что за время перекрытия трассы омичи успели пошутить на эту тему. Некоторые предположили, что в том районе искали «золото Колчака», кто-то — вовсе считает, что «Левый берег кто-то проклял».

Спорт победил. Мэрия не одобрила смену назначения земли в омском парке 30-летия ВЛКСМ
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Мэрия#Рынок#Ограничения#Левобережье#Проезд#Автовокзал#Строительная техника
Подпишитесь
Стало известно, сколько и каких учителей массово не хватает в Омске
Сегодня, 06:22
Срочно. В Омской области чиновницу минтруда и директора интерната обвинили в коррупции
Сегодня, 10:58
«Что это, если не ад?»: антитоп школ Омска по отзывам в Сети
Сегодня, 09:00
Работы возобновили. В Омске активно строят школу в районе «Серебряный берег»
Сегодня, 04:12
Покойники и слэм. В Омске прошел концерт трэш-металл-группы «Гробовая доска»
Сегодня, 05:04
Две волны бабьего лета? В Омскую область надолго пришла очень нетипичная погода
Сегодня, 04:44