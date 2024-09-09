Стала известна причина внезапного перекрытия улицы у омского автовокзала

Днем в воскресенье, 8 сентября, корреспондент Города55 обратил внимание на перекрытый участок улицы Перелета недалеко от омского автовокзала. Бетонные блоки в границах проспекта Комарова и улицы Степанца заблокировали проезд омичам и затруднило движение по дублеру Перелета. В том числе перекрытие сказалось на маршруте общественного транспорта. Например, маршрутка №409 объезжала через Левобережный рынок и автовокзал.