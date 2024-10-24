В районных центрах Омской области повысят тарифы на пассажирские перевозки

Posted 24 октября, 04:00
Published 24 октября, 04:00
Modified 24 октября, 04:41
Updated 24 октября, 04:41
В 2025 году планируется изменить тарифы в нескольких районных центрах Омской области. Соответствующие проекты приказов подготовлены РЭК Омской области и опубликованы на сайте правительства. В настоящее время они проходят антикоррупционную экспертизу.
Изменения коснутся следующих направлений АО «Омскоблавтотранс». Самый высокий тариф установят в Исилькуле, он составит 78,02 рублей, в Кормиловке стоимость вырастет до 72,06 рублей. В Таре тариф на одну поездку составит 34,78 рубля для ИП Сергей Кнапп и 41,71 рубля для ОАО «Тарское автотранспортное предприятие». Также в Большеречье тариф вырастет до 66,02 рубля («Большереченское автотранспортное предприятие»), а в Тевризе стоимость составит 63,91 рубля (МУП «Резерв»).
Планируется осуществить эти изменения уже с 1 января 2025 года. Они будут актуальными до 31 декабря. Что касается стоимости проезда, то она может оказаться для пассажиров выгоднее, так как из бюджета направляют компенсацию на расходы.
Как уже писал Город55, в Омске планируется масштабный ремонт моста у Телецентра, из-за чего там приостановят троллейбус №67. Также на маршруты добавили новых автобусов №109, которые должны компенсировать часть троллейбусов. Также Город55 публиковал инструкцию, как оплачивать проезд так, чтобы это было выгодно.