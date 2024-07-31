Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
На официальном сайте городской администрации опубликовано постановление, касающееся изменения тарифов на электронные проездные в муниципальном транспорте. Согласно документу, изменения вступят в силу с 1 августа 2024 года.
С 1 июля этого года, напомним, стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях уже увеличилась на 10 рублей, что автоматически отразилось на ценах проездных. Теперь безлимитный проездной для граждан на один месяц обойдется в 2940 рублей, что на 840 рублей больше, чем ранее (2100 рублей). Полумесячный проездной теперь стоит 1470 рублей.
Не обошли стороной изменения и школьников: безлимитные проездные для них также подорожали. Теперь их цена составляет 1300 рублей за месяц и 650 рублей за полмесяца.
Для тех, кто предпочитает фиксированное количество поездок, тарифы также претерпели изменения. Проездной на 30 поездок теперь стоит 1050 рублей вместо прежних 750 рублей, а стоимость проездного на 60 поездок возросла до 2100 рублей (ранее — 1500 рублей).
Представители мэрии уверяют, что новые тарифы помогут улучшить качество обслуживания и модернизировать транспортную инфраструктуру города.