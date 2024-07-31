Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам

С 1 июля этого года, напомним, стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях уже увеличилась на 10 рублей, что автоматически отразилось на ценах проездных. Теперь безлимитный проездной для граждан на один месяц обойдется в 2940 рублей, что на 840 рублей больше, чем ранее (2100 рублей). Полумесячный проездной теперь стоит 1470 рублей.