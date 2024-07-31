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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

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Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам

31 июля 2024, 05:33
Фото: gorod55.ru
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Опубликованы новые цены на проездные в омских автобусах

Безлимитные проездные для взрослых и школьников стали стоить дороже. Изменения вынесут на общественные слушания.

На официальном сайте городской администрации опубликовано постановление, касающееся изменения тарифов на электронные проездные в муниципальном транспорте. Согласно документу, изменения вступят в силу с 1 августа 2024 года.

С 1 июля этого года, напомним, стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях уже увеличилась на 10 рублей, что автоматически отразилось на ценах проездных. Теперь безлимитный проездной для граждан на один месяц обойдется в 2940 рублей, что на 840 рублей больше, чем ранее (2100 рублей). Полумесячный проездной теперь стоит 1470 рублей.

Не обошли стороной изменения и школьников: безлимитные проездные для них также подорожали. Теперь их цена составляет 1300 рублей за месяц и 650 рублей за полмесяца.

Для тех, кто предпочитает фиксированное количество поездок, тарифы также претерпели изменения. Проездной на 30 поездок теперь стоит 1050 рублей вместо прежних 750 рублей, а стоимость проездного на 60 поездок возросла до 2100 рублей (ранее — 1500 рублей).

Представители мэрии уверяют, что новые тарифы помогут улучшить качество обслуживания и модернизировать транспортную инфраструктуру города.

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#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Новости#Стоимость проезда#Постановление#Проезд#Проездные
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