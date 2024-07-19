Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Новость №1. В Омске обрушилась стена пивзавода, построенного в ХIХ веке
В Омске на улице Волочаевской частично обрушилась стена памятника архитектуры — производственного корпуса пивзавода, который был построен в ХIХ веке. Кирпичная кладка осыпалась со стороны остановки общественного транспорта «По требованию». Сейчас место огорожено. Омский историк Игорь Коновалов рассказал, что памятник может разрушиться еще больше.
Новость №2. Омский чиновник попал под суд после махинаций с квартирами для сирот
Куйбышевский районный суд рассмотрел дело замглавы администрации Советского округа, который подозревается в крупном мошенничестве. По версии следствия, чиновник договорился со своим знакомым предпринимателем и приобрел квартиры, предназначенные для детей-сирот. Он рассказывал бизнесмену о грядущих закупках, а тот заранее покупал подходящие квартиры, которые потом продавались по завышенной цене государству. Ущерб бюджету региона от такой схемы составил 23,7 млн рублей. Кроме того, из-за мошеннических схем чиновника сироты остались без положенных жилых помещений, так как денег хватило на меньшее число квартир.
Новость №3. Стоимость проезда в омском частном транспорте поднялась до 40 рублей
Омские частные перевозчики подняли стоимость проезда до 40 рублей, информация об этом появилась на сайте «Электронная транспортная карта». Так, 40 рублей наличными и 35 рублей по карте придется платить на пригородных маршрутах №105, 123, 161, 177, 318, 319, 122, 144, 156, 160, 173, 174, 190, 903, 214 и городских №335 и 415.