Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня

Куйбышевский районный суд рассмотрел дело замглавы администрации Советского округа, который подозревается в крупном мошенничестве. По версии следствия, чиновник договорился со своим знакомым предпринимателем и приобрел квартиры, предназначенные для детей-сирот. Он рассказывал бизнесмену о грядущих закупках, а тот заранее покупал подходящие квартиры, которые потом продавались по завышенной цене государству. Ущерб бюджету региона от такой схемы составил 23,7 млн рублей. Кроме того, из-за мошеннических схем чиновника сироты остались без положенных жилых помещений, так как денег хватило на меньшее число квартир.