gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Иллюстрация

Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня

19 июля 2024, 14:09
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске обрушилась стена пивзавода, построенного в ХIХ веке

В Омске на улице Волочаевской частично обрушилась стена памятника архитектуры — производственного корпуса пивзавода, который был построен в ХIХ веке. Кирпичная кладка осыпалась со стороны остановки общественного транспорта «По требованию». Сейчас место огорожено. Омский историк Игорь Коновалов рассказал, что памятник может разрушиться еще больше.

В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода
Узнать подробнее

Новость №2. Омский чиновник попал под суд после махинаций с квартирами для сирот

Куйбышевский районный суд рассмотрел дело замглавы администрации Советского округа, который подозревается в крупном мошенничестве. По версии следствия, чиновник договорился со своим знакомым предпринимателем и приобрел квартиры, предназначенные для детей-сирот. Он рассказывал бизнесмену о грядущих закупках, а тот заранее покупал подходящие квартиры, которые потом продавались по завышенной цене государству. Ущерб бюджету региона от такой схемы составил 23,7 млн рублей. Кроме того, из-за мошеннических схем чиновника сироты остались без положенных жилых помещений, так как денег хватило на меньшее число квартир.

Суд отправил под домашний арест чиновника, укравшего деньги на квартиры для сирот
Узнать подробнее

Новость №3. Стоимость проезда в омском частном транспорте поднялась до 40 рублей

Омские частные перевозчики подняли стоимость проезда до 40 рублей, информация об этом появилась на сайте «Электронная транспортная карта». Так, 40 рублей наличными и 35 рублей по карте придется платить на пригородных маршрутах №105, 123, 161, 177, 318, 319, 122, 144, 156, 160, 173, 174, 190, 903, 214 и городских №335 и 415.

Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Сирота#Мошенники#Сироты#Предприниматель#Плата за проезд#Новости#Стоимость проезда#Пиво#Итоги дня#Проездной#Проезд#Обрушение#Жилье для детей сирот#Обрушился#Обрушение здания#Оплата проезда#Квартиры для сирот#Угроза обрушения#Повышение стоимости проезда#Пивозавод
Подпишитесь
В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода
Сегодня, 05:02
Эксклюзив. В Омске салоны массажа Orange продолжили работать, несмотря на облавы полиции
Сегодня, 07:42
Экс-глава Омской области Полежаев получил от патриарха орден за восстановление храма
Сегодня, 10:39
Омского бизнесмена Романа Бабикова включили в федеральный список террористов
Сегодня, 06:29
«Отвал всего». Фуд-блогер Макс Брандт поделился впечатлениями о еде и людях Омска
Сегодня, 06:32
Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows
Сегодня, 08:59