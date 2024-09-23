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Posted 23 сентября, 06:01

Published 23 сентября, 06:01

Modified 23 сентября, 06:04

Updated 23 сентября, 06:04

Омичам продлили скидки на проезд в автобусах и другом общественном транспорте

Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах

23 сентября 2024, 06:01
Фото: 1MI

Омичам продлили скидки на проезд в автобусах и другом общественном транспорте

Для этого необходимо оплачивать проезд через СПБ. Скидка в 8 рублей будет действовать до Нового года.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в Омске продлили акцию по предоставлению скидки на оплату проезда в городском общественном транспорте. Теперь пассажиры смогут экономить до 31 декабря, используя систему быстрых платежей. При оплате проезда они автоматически получат скидку в 8 рублей.

По словам градоначальника, пользователи общественного транспорта уже успели оценить удобство новой акции и существенную экономию на оплате проезда.

Оплата проезда, напомним, доступна двумя способами. Пассажирам либо нужно сделать скан QR-кода с NFC-табличкой с помощью камеры, либо приложить смартфон с функцией NFC к метке.

Ранее Город55 писал, что мэр Омска Сергей Шелест предложил перевести все маршруты общественного транспорта на регулируемые тарифы. Предварительная стоимость реализации этой идеи оценивается в порядка 540 миллионов в год. Так как не представляется возможным выделить такую сумму из городской казны, к осуществлению плана хотят приступить уже в 2027 году.

Необходимо полмиллиарда. В Омске готовятся поменять тарифы на общественный транспорт
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#Кристина Антоносян#Омск#Общественный транспорт#Новости#Смартфон#Проезд#Автобусы#Оплата проезда#QR-код#Пассажирсервис#Телеграм-канал#Экономия#Скидка
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