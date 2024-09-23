Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах

Posted 23 сентября, 06:01
Published 23 сентября, 06:01
Modified 23 сентября, 06:04
Updated 23 сентября, 06:04
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в Омске продлили акцию по предоставлению скидки на оплату проезда в городском общественном транспорте. Теперь пассажиры смогут экономить до 31 декабря, используя систему быстрых платежей. При оплате проезда они автоматически получат скидку в 8 рублей.
По словам градоначальника, пользователи общественного транспорта уже успели оценить удобство новой акции и существенную экономию на оплате проезда.
Оплата проезда, напомним, доступна двумя способами. Пассажирам либо нужно сделать скан QR-кода с NFC-табличкой с помощью камеры, либо приложить смартфон с функцией NFC к метке.
Ранее Город55 писал, что мэр Омска Сергей Шелест предложил перевести все маршруты общественного транспорта на регулируемые тарифы. Предварительная стоимость реализации этой идеи оценивается в порядка 540 миллионов в год. Так как не представляется возможным выделить такую сумму из городской казны, к осуществлению плана хотят приступить уже в 2027 году.