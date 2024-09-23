Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах

Ранее Город55 писал, что мэр Омска Сергей Шелест предложил перевести все маршруты общественного транспорта на регулируемые тарифы. Предварительная стоимость реализации этой идеи оценивается в порядка 540 миллионов в год. Так как не представляется возможным выделить такую сумму из городской казны, к осуществлению плана хотят приступить уже в 2027 году.