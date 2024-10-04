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Posted 4 октября, 06:10

Published 4 октября, 06:10

Modified 4 октября, 06:12

Updated 4 октября, 06:12

Для омичей планируют закупить 10 тысяч транспортных карт «Омка»

Новенькая «Омка». Омский «Пассажирсервис» закупает 10 тысяч транспортных карт

4 октября 2024, 06:10
Фото: gorod55.ru

Для омичей планируют закупить 10 тысяч транспортных карт «Омка»

Поставщику необходимо будет нанести на них дизайн. На закупку выделяют 216 тысяч рублей.

Омский «Пассажирсервис» планирует приобрести 10 тысяч пластиковых карт «Омка» для оплаты проезда. Такая заявка появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 216 700 рублей. Предложения от поставщиков принимают до 11 октября.

«Цена договора включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей», — говорится в документах.

Карты необходимо будет поставить до 20 декабря. «Омку» заказывают четырех видов: общие (4000 штук), школьные (3000 штук), пенсионные (2000 штук), студенческие (1000 штук).

Карты должны быть оснащены встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом Mifare Classic, совместимым с программным обеспечением «Автоматизированная система оплаты проезда». На пластик необходимо будет нанести номера и дизайн, как в макете:

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Скриншот. Фото: Сайт госзакупок

Ранее Город55 рассказывал, что «Пассажирсервис» ищет банк, который займется проведением операций по оплате проезда и провозу багажа в городском общественном транспорте.

Омский «Пассажирсервис» ищет банк, который за 46 млн займется обработкой платежей
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#Евгений Игишев#Транспорт#Автобус#Пассажиры#Трамвай#Троллейбусы#Проездной#Проезд#Омка#Пассажирсервис#Карта «Омка»
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