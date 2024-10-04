Новенькая «Омка». Омский «Пассажирсервис» закупает 10 тысяч транспортных карт

Posted 4 октября, 06:10
Published 4 октября, 06:10
Modified 4 октября, 06:12
Updated 4 октября, 06:12
Омский «Пассажирсервис» планирует приобрести 10 тысяч пластиковых карт «Омка» для оплаты проезда. Такая заявка появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 216 700 рублей. Предложения от поставщиков принимают до 11 октября.
«Цена договора включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей», — говорится в документах.
Карты необходимо будет поставить до 20 декабря. «Омку» заказывают четырех видов: общие (4000 штук), школьные (3000 штук), пенсионные (2000 штук), студенческие (1000 штук).
Карты должны быть оснащены встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом Mifare Classic, совместимым с программным обеспечением «Автоматизированная система оплаты проезда». На пластик необходимо будет нанести номера и дизайн, как в макете:
Ранее Город55 рассказывал, что «Пассажирсервис» ищет банк, который займется проведением операций по оплате проезда и провозу багажа в городском общественном транспорте.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]