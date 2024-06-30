Паузы в водоснабжении, самолет в Усть-Ишим и подорожание проезда. Главные темы недели

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Спустя больше 5 лет с последнего повышения стоимости проезда, Омский городской Совет согласовал утверждение новых тарифов — депутаты, обосновывая это предложение, ссылались на повышение стоимости в других городах-миллионниках, увеличение оплаты труда водителей и подорожание «расходников», необходимых для транспорта — в том числе и топлива. Повышение тарифов произойдет уже завтра — 1 июля.
Но, как и в любом другом вопросе, не обошлось и без «подводных камней» в неожиданных местах. Одной из мер компенсации повышения стоимости проезда для горожан было введение табличек с QR-кодом и чипом для бесконтактной оплаты — их уже можно найти в троллейбусах и трамваях, а позже они должны появиться и в автобусах. Однако депутаты обратили внимание департамента транспорта мэрии на уязвимость подобного способа оплаты — злоумышленники могут подменить код, просто наклеив его поверх уже существующего. Как отметил глава дептранса, Вадим Кормилец, этот риск будут контролировать — предрейсовыми осмотрами.
Кроме возможного мошенничества вопрос также осложняется и тем, что терминалы в общественном транспорте принимают не все карты: валидаторы их попросту не считывают. Как объяснили в департаменте транспорта, это происходит из-за автоматического продления срока их действия банками. Ну, а в связи с предстоящим повышением стоимости проезда, оплата наличными точно станет «чувствительнее» для кошелька — 40 рублей (против 35 рублей по карте).
Кроме того, вырастет и стоимость проездных билетов: теперь они, в зависимости от типа, могут обойтись и почти в 3 тысячи рублей. По крайней мере, столько будет стоить месячный «безлимит» на общественный транспорт. По сравнению со старыми ценами, повышение проездной стал дороже на 840 рублей (2100 до повышения и 2940 после). Аналогичная ситуация наблюдается с проездными для школьников и на 60 проездов — они теперь будут стоить 1300 и 2100 рублей соответственно.
Лето — это всегда период продолжительных отключений горячей воды: ресурсоснабжающие организации в это время активно «латают» износившееся оборудование и меняют трубы. Некоторые районы Омска уже прошли это «испытание», но у многих оно еще впереди:
Согласно нормативам, ремонт рекомендуют завершать в срок пары недель. Но — это только рекомендация, из-за чего срок работ может существенно увеличиться. В такой ситуации оказались жители микрорайона Входной: горячая вода у них пропала еще 27 мая. Частично подрядчик, ведущий работы, обещание сдержал — воду вернули 9 июня. А затем, с 13 числа, в доме началась «опрессовка системы отопления». Аналогичная манипуляция была запланирована и на 26–27 июня, что что-то пошло не так: срок возобновления водоснабжения перенесли на июль.
Похожая ситуация произошла и в Центральном округе Омска, в доме №6 на улице Фурманова. Плановое отключение воды у жителей завершилось еще 4 числа, но уже на следующий день ее вновь не было — где-то на территории предприятия, граничащего с домом, произошло повреждение трубы, а чинить ее никто не торопился. В дело пришлось вмешаться прокуратуре — ведомство внесло представление с требованием скорейшего ремонта поврежденного участка. Директор компании отметил, что подача воды от него не зависит, а пострадавший элемент коммуникаций уже скоро восстановят.
К сожалению, задержка водоснабжения в пределах месяца становится частым явлением: плановое отключение, начавшееся 5 июня в Амурском поселке, планируют закончить только 2 июля. Правда, незадолго до этого завершить ремонтные работы планировали 25 июня, а вообще вода должна была вернуться в дома еще 13 числа — водоснабжение «задержалось» на 3 недели.
Одна из важнейших тем этой недели — запуск регулярного авиасообщения из Омска в Усть-Ишим. К слову, его не было 30 лет, но теперь, кажется, сообщение севера и столицы области как никогда близко к восстановлению. Возможность перелета, судя по всей имеющейся информации, появится у омичей уже в июле:
Итак, что известно на данный момент: обслуживать рейс маршрут будет красноярское ООО «Аэропром» — летать предстоит на АН-12, известных как «Кукурузники», а за один рейс смогут улететь 12 пассажиров. Планируется, что самолет будет курсировать три раза в неделю, а вся необходимая инфраструктура проходит проверки на соответствие требованиям безопасности.
Однако сегодня, в воскресенье, выяснилась и другая деталь: рейсы уже появились в расписании, но — не в авиакассах. Где купить билет — пока что тоже «тайна», но вероятно, скоро появится новая информация. К тому же, не исключено, что запланированный рейс может быть тестовым.