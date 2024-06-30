Паузы в водоснабжении, самолет в Усть-Ишим и подорожание проезда. Главные темы недели

Но, как и в любом другом вопросе, не обошлось и без «подводных камней» в неожиданных местах. Одной из мер компенсации повышения стоимости проезда для горожан было введение табличек с QR-кодом и чипом для бесконтактной оплаты — их уже можно найти в троллейбусах и трамваях, а позже они должны появиться и в автобусах. Однако депутаты обратили внимание департамента транспорта мэрии на уязвимость подобного способа оплаты — злоумышленники могут подменить код, просто наклеив его поверх уже существующего. Как отметил глава дептранса, Вадим Кормилец, этот риск будут контролировать — предрейсовыми осмотрами.