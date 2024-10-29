Омичей предупредили о возможных сбоях в оплате проезда 30 октября

Эти таблички, установленные в автобусах и троллейбусах города, позволяют пассажирам удобно оплачивать проезд с помощью своих смартфонов. Достаточно просто поднести устройство к специальной метке, и оплата будет произведена. Однако в период проведения плановых работ может возникнуть ситуация, когда не все NFC-таблички будут доступны для использования.