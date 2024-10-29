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Posted 29 октября, 09:05

Published 29 октября, 09:05

Modified 29 октября, 09:07

Updated 29 октября, 09:07

Омичей предупредили о возможных сбоях в оплате проезда 30 октября

Омичей предупредили о возможных сбоях в оплате проезда 30 октября

29 октября 2024, 09:05
Фото: 1MI.
30 октября в Омске ожидаются временные сбои в работе систем оплаты в общественном транспорте из-за плановых технических работ на платформе, обслуживающей NFC-таблички.

30 октября в Омске запланированы технические работы на транспортной процессинговой платформе, которая обеспечивает функционирование систем оплаты в городском общественном транспорте. По информации, предоставленной Национальной системой платежных карт (НСПК), в этот день пассажиры могут столкнуться с временными сбоями в работе сервиса, отвечающего за обработку платежей через NFC-таблички.

Эти таблички, установленные в автобусах и троллейбусах города, позволяют пассажирам удобно оплачивать проезд с помощью своих смартфонов. Достаточно просто поднести устройство к специальной метке, и оплата будет произведена. Однако в период проведения плановых работ может возникнуть ситуация, когда не все NFC-таблички будут доступны для использования.

Если у пассажиров возникнут проблемы с работой NFC-табличек, они могут незамедлительно сообщить об этом по телефону 90-12-12. При обращении важно указать номер маршрута и гаражный номер транспортного средства, что поможет оперативно устранить неполадки и восстановить работу системы.

Напомним, что согласно опросу, многие предприниматели из Омска сталкиваются с задержками в оплате за свои услуги. Из них 32% испытывают такие трудности постоянно, 50% — время от времени, 14%— часто, и только 4% — сталкивались с просрочками платежей.

Половина предпринимателей из Омска сталкивались с задержками оплаты от клиентов
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#Екатерина Тараленко#Транспорт#Омск#Смартфоны#Маршрут#Проезд#Оплата#QR-код#Технические работы#Платежи#NFC-таблички#НСПК
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