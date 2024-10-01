Технический сбой. Стало известно, почему для омичей в автобусах не действовали скидки

В мэрии Омска Городу55 сообщили, что изменений в акции не было, а такие инциденты являются частными случаями. Если омичи сталкиваются с подобным, необходимо обратиться в службу поддержки пассажиров. Вероятно, деньги просто поступят обратно на счет омичей.