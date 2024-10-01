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Posted 1 октября, 02:43

Published 1 октября, 02:43

Modified 1 октября, 03:07

Updated 1 октября, 03:07

Иллюстрация

Технический сбой. Стало известно, почему для омичей в автобусах не действовали скидки

1 октября 2024, 02:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали, почему в автобусах перестали работать скидки на проезд

Как рассказали в мэрии, никто не отменял скидки, ситуация является частным случаем.

В редакцию Города55 обратились подписчики, которые при оплате проезда столкнулись с трудностями: вместо обещанной оплаты в 27 рублей со скидкой через СПБ сумма поездки составила 35 рублей.

«Обещали что акцию по оплате через СБП продлили до Нового года. Сегодня прошла оплата 35 рублей вместо 27 по акции», — рассказала расстроенная омичка Городу55.
Фото: Предоставлено Городу55

В мэрии Омска Городу55 сообщили, что изменений в акции не было, а такие инциденты являются частными случаями. Если омичи сталкиваются с подобным, необходимо обратиться в службу поддержки пассажиров. Вероятно, деньги просто поступят обратно на счет омичей.

«Акция по предоставлению скидки на оплату проезда в городском общественном транспорте продолжает действовать. По информации Национальной системы платежных карт на платежном сервере произошел технический сбой, вследствие чего происходит списание денежных средств в сумме 35 рублей», — уточнили в мэрии Городу55.

В мэрии также подчеркнули, что служба технической поддержки делает все для устранения проблемы, а после исправления ошибок пассажирам вернут компенсацию денежных средств. Ситуация находится под контролем АО «Пассажирсервис».

Как уже писал Город55, в Омске продлили акцию в автобусах и другом общественном транспорте. Теперь пассажиры смогут экономить до 31 декабря, используя систему быстрых платежей. Она дает скидку размером в 8 рублей.

Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах
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#Кристина Антоносян#Общество#Транспорт#Омск#Мэрия#Новости#Омичи#Скидки#Проезд#Акции
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