«Не понял, а где все?»: рассказываем о ситуации на омских дорогах в вечерний час пик

Posted 2 декабря, 12:50
Published 2 декабря, 12:50
Modified 2 декабря, 12:52
Updated 2 декабря, 12:52
Сегодня утром, 2 декабря, Омск сковали 7-балльные пробки. Особенно сильные транспортные заторы образовались на перекрытом мосту у Телецентра. Пробка тянулась по улицам Дианова и Лукашевича. Наш корреспондент Ольга Скворцова, которая живет в том районе, добиралась до работы два часа. О своих впечатлениях она писала в материале по ссылке.
Напомним, ограничения транспорта на мосту были введены 30 ноября. Для легкового транспорта открыто по две полосы в обе стороны, а для грузовиков и автобусов — по одной. Однако проезд на мосту остается затрудненным, и жалобы на заторы начали поступать еще в субботу и продолжились в воскресенье.
Безусловно, омичи не могли оставить происходящее без внимания — они активно оставляли комментарии в навигационных приложениях. Уже тогда многих интересовало, какая ситуация будет на дорогах в вечерний час пик.
Судя по 2ГИС, по данным на 18:30, Омск сковали 6-балльные пробки. На этот раз движение оказалось затруднено на проспекте Мира в сторону Левого берега, на Лукашевича (от остановки «бульвар Зеленый»), Заозерной, на проспекте Академика Королева. Также в заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Красный путь, Булатова, Фрунзе, Интернациональная, Герцена, 70 лет Октября, Конева.
Ожидалось, что на Левобережье снова образуются сильные пробки, однако ситуация на дорогах лучше, чем предполагалось.
«Я не понял, а где все? Утром два часа ехал, вечером — 15 минут».