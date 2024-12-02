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Posted 2 декабря, 12:50

Published 2 декабря, 12:50

Modified 2 декабря, 12:52

Updated 2 декабря, 12:52

«Не понял, а где все?»: рассказываем о ситуации на омских дорогах в вечерний час пик

«Не понял, а где все?»: рассказываем о ситуации на омских дорогах в вечерний час пик

2 декабря 2024, 12:50
Фото: 1MI.
Спойлер: в этот раз страшнее, чем до перекрытия моста у Телецентра, не стало.

Сегодня утром, 2 декабря, Омск сковали 7-балльные пробки. Особенно сильные транспортные заторы образовались на перекрытом мосту у Телецентра. Пробка тянулась по улицам Дианова и Лукашевича. Наш корреспондент Ольга Скворцова, которая живет в том районе, добиралась до работы два часа. О своих впечатлениях она писала в материале по ссылке.

Напомним, ограничения транспорта на мосту были введены 30 ноября. Для легкового транспорта открыто по две полосы в обе стороны, а для грузовиков и автобусов — по одной. Однако проезд на мосту остается затрудненным, и жалобы на заторы начали поступать еще в субботу и продолжились в воскресенье.

Безусловно, омичи не могли оставить происходящее без внимания — они активно оставляли комментарии в навигационных приложениях. Уже тогда многих интересовало, какая ситуация будет на дорогах в вечерний час пик.

Судя по 2ГИС, по данным на 18:30, Омск сковали 6-балльные пробки. На этот раз движение оказалось затруднено на проспекте Мира в сторону Левого берега, на Лукашевича (от остановки «бульвар Зеленый»), Заозерной, на проспекте Академика Королева. Также в заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Красный путь, Булатова, Фрунзе, Интернациональная, Герцена, 70 лет Октября, Конева.

Фото: 2ГИС

Ожидалось, что на Левобережье снова образуются сильные пробки, однако ситуация на дорогах лучше, чем предполагалось.

«Я не понял, а где все? Утром два часа ехал, вечером — 15 минут».
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#Ольга Скворцова#Пробки#Омск#Мост#Жалобы#Омичи#Ограничения#Проезд#Дорожное движение#Ситуация на дорогах#Информация#Телецентр#Комментарии
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