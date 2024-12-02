«Не понял, а где все?»: рассказываем о ситуации на омских дорогах в вечерний час пик

Напомним, ограничения транспорта на мосту были введены 30 ноября. Для легкового транспорта открыто по две полосы в обе стороны, а для грузовиков и автобусов — по одной. Однако проезд на мосту остается затрудненным, и жалобы на заторы начали поступать еще в субботу и продолжились в воскресенье.