Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году

Система бескондукторной оплаты проезда, запущенная в Омске еще в 2022 году, получит дальнейшее развитие: как рассказал журналистам «Нового Омска» Сергей Фальковский, заместитель директора дептранса омской администрации, уже сейчас ожидается поставка 15 комплектов соответствующего оборудования, предназначенного для установки в автобусах (10 ед) и трамваях (5 ед).