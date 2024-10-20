Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году

Posted 20 октября, 04:11
Published 20 октября, 04:11
Modified 20 октября, 04:37
Updated 20 октября, 04:37
Система бескондукторной оплаты проезда, запущенная в Омске еще в 2022 году, получит дальнейшее развитие: как рассказал журналистам «Нового Омска» Сергей Фальковский, заместитель директора дептранса омской администрации, уже сейчас ожидается поставка 15 комплектов соответствующего оборудования, предназначенного для установки в автобусах (10 ед) и трамваях (5 ед).
Кроме того, чиновник поделился и дальнейшими планами профильного департамента: согласно им, валидаторы установят в салонах еще 100 машин большого класса, тем самым внедрив систему самостоятельной оплаты практически во всем автопарке муниципалитета.
На данный момент, по словам Сергея Фальковского, по Омску уже курсирует 260 автобусов, 25 трамваев и 15 троллейбусов, снабженных валидаторами — полная реализация планов департамента транспорта доведет их число до 415 единиц. К слову, в муниципальном «Пассажирском предприятии №8» насчитывается более 400 единиц транспорта.
Напомним, этим летом редакция Города55 выяснила, почему валидаторы иногда отказываются считывать карты омичей, как добиться возврата средств в случае двойного списания при оплате, а также самые частые причины сбоев платежного оборудования в общественном транспорте.