Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Омичи снова пожаловались на работу NFC-табличек в городском общественном транспорте, на этот раз проблемы с оплатой возникли в троллейбусе №4 («ОНПЗ — Железнодорожный вокзал»).
В мэрии сообщили, что сейчас массовых сбоев в системе оплаты проезда не зафиксировано, а о частных случаях пассажирам следует сообщать по телефону 90-12-12, указав маршрут движения и гаражный номер транспорта.
«Напомним, что таблички предусматривают несколько способов оплаты: если пассажиру не удается отсканировать QR-код, он может оплатить проезд смартфоном с NFC-меткой. Либо перейти к другой такой табличке, размещенной в салоне транспорта», — добавили в администрации города.
Напомним, что ранее сбой в работе NFC-табличек произошел из-за неполадок с платежной системой «Мир». На время система потеряла возможность обмениваться данными с серверами российских банков.