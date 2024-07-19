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Омичам рассказали, что делать, если не проходит оплата по NFC-табличкам

Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам

19 июля 2024, 10:41
Фото: gorod55.ru

Омичам рассказали, что делать, если не проходит оплата по NFC-табличкам

Омичи вновь столкнулись с проблемами в работе NFC-табличек в общественном транспорте. В городской администрации рассказали, куда обращаться, если не получается оплатить проезд таким способом.

Омичи снова пожаловались на работу NFC-табличек в городском общественном транспорте, на этот раз проблемы с оплатой возникли в троллейбусе №4 («ОНПЗ — Железнодорожный вокзал»).

В мэрии сообщили, что сейчас массовых сбоев в системе оплаты проезда не зафиксировано, а о частных случаях пассажирам следует сообщать по телефону 90-12-12, указав маршрут движения и гаражный номер транспорта.

«Напомним, что таблички предусматривают несколько способов оплаты: если пассажиру не удается отсканировать QR-код, он может оплатить проезд смартфоном с NFC-меткой. Либо перейти к другой такой табличке, размещенной в салоне транспорта», — добавили в администрации города.
Фото: gorod55.ru

Напомним, что ранее сбой в работе NFC-табличек произошел из-за неполадок с платежной системой «Мир». На время система потеряла возможность обмениваться данными с серверами российских банков.

Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Проезд в общественном транспорте#Плата за проезд#Новости#Стоимость проезда#Проездной#Проезд#Оплата проезда#Проездные#Таблички#NFC-таблички#Безбилетный проезд
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