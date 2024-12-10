Для омичей не стали продлевать скидки на оплату проезда по NFS-табличкам

Омичей предупредили, что с начала следующего года в муниципальном транспорте перестанут работать NFS-таблички, по которым можно было получить скидку на проезд в 8 рублей. Акцию запустили в середине июня, планировалось, что она продлится до 30 сентября, но было решено сдвинуть срок еще на три месяца.