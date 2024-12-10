Для омичей не стали продлевать скидки на оплату проезда по NFS-табличкам

Posted 10 декабря, 13:19
Published 10 декабря, 13:19
Modified 10 декабря, 13:23
Updated 10 декабря, 13:23
Омичей предупредили, что с начала следующего года в муниципальном транспорте перестанут работать NFS-таблички, по которым можно было получить скидку на проезд в 8 рублей. Акцию запустили в середине июня, планировалось, что она продлится до 30 сентября, но было решено сдвинуть срок еще на три месяца.
Начиная с июня омичи смогли сэкономить на проезде более 22 млн рублей. Организаторы акции отметили, что в этот раз не думают о продлении.
«Предложение от Системы быстрых платежей завершится по плану — 31 декабря 2024 года. Акция стартовала в середине июня и осенью была продлена до конца года. За это время выгода пассажиров общественного транспорта Омска превысила 22 млн рублей», — сообщили в информационном центре НСПК порталу Om1.ru.
Напомним, что сегодня мэр Сергей Шелест рассказал о завершении первого этапа реконструкции Сыропятского тракта.