gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 13:19

Published 10 декабря, 13:19

Modified 10 декабря, 13:23

Updated 10 декабря, 13:23

Для омичей не стали продлевать скидки на оплату проезда по NFS-табличкам

Для омичей не стали продлевать скидки на оплату проезда по NFS-табличкам

10 декабря 2024, 13:19
Фото: 1MI.
Акция завершится 31 декабря 2024 года.

Омичей предупредили, что с начала следующего года в муниципальном транспорте перестанут работать NFS-таблички, по которым можно было получить скидку на проезд в 8 рублей. Акцию запустили в середине июня, планировалось, что она продлится до 30 сентября, но было решено сдвинуть срок еще на три месяца.

Начиная с июня омичи смогли сэкономить на проезде более 22 млн рублей. Организаторы акции отметили, что в этот раз не думают о продлении.

«Предложение от Системы быстрых платежей завершится по плану — 31 декабря 2024 года. Акция стартовала в середине июня и осенью была продлена до конца года. За это время выгода пассажиров общественного транспорта Омска превысила 22 млн рублей», — сообщили в информационном центре НСПК порталу Om1.ru.

Напомним, что сегодня мэр Сергей Шелест рассказал о завершении первого этапа реконструкции Сыропятского тракта.

Пишите заявление от руки. Что делать омичу, если деньги за поездку списались дважды
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Плата за проезд#Новости#Проезд#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика