Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня

С крыши здания в центре Омска убрали знаменитую рекламную вывеску «Радость». Ее поставили еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, за столько лет «Радость» стала одним из символов города. В администрации Омска рассказали, что вывеску убрали на время капитального ремонта крыши здания. Конкретно о ее дальнейшей судьбе пока не сообщается.