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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

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Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня

20 июня 2024, 14:44
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске убрали знаменитую рекламную надпись «Радость»

С крыши здания в центре Омска убрали знаменитую рекламную вывеску «Радость». Ее поставили еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, за столько лет «Радость» стала одним из символов города. В администрации Омска рассказали, что вывеску убрали на время капитального ремонта крыши здания. Конкретно о ее дальнейшей судьбе пока не сообщается.

«Радости» больше нет. В центре Омска убрали знаменитую рекламную надпись
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Новость №2. Тысячи омичей пожаловались на отсутствие горячей воды за прошлую неделю

В городской администрации рассказали, что за прошедшую неделю в ЕДДС поступило более 4 000 жалоб о срыве сроков подачи ГВС, наибольшее количество сообщений поступило от жителей микрорайонов «Амурский» и «Регата». По этой причине мэрия Омска направила обращение в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении ООО «ТГКом» и ООО «ПТЭ».

За неделю омичи оставили более 4 000 жалоб на отсутствие горячей воды после ремонта
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Новость №3. Омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда в общественном транспорте

В Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, на котором обсуждался вопрос повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте. Директор дептранса Вадим Кормилец рассказал, что стоимость билетов не повышалась с 1 января 2019 года, а расходы перевозчиков росли. В итоге в администрации предложили повысить стоимость проезда сразу на 10 рублей: с 25 рублей безналичным расчетом и 30 наличными до 35 и 40 соответственно.

Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
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