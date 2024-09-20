«Бетонные баррикады». Между омичами разгорелся конфликт из-за перекрытого проезда

Один из комментаторов подчеркнул, что участковый, вызванный на место, подтвердил законность установки полусфер. Он добавил, что полусферы числится на балансе дома № 10 и их нельзя просто так убрать. По его словам, никакой проезд не был заблокирован, а лишь огорожена территория, которую жильцы намерены благоустроить.