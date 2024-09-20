«Бетонные баррикады». Между омичами разгорелся конфликт из-за перекрытого проезда

Posted 20 сентября, 08:00
Published 20 сентября, 08:00
Modified 20 сентября, 08:02
Updated 20 сентября, 08:02
В тихом дворе на улице 75 лет Гвардейской бригады в Октябрьском округе Омска разгорелся конфликт, который грозит перерасти в полномасштабную войну между соседями. Причиной спора стали бетонные полусферы, установленные жильцами дома №10, перекрывшие сквозной проезд для жителей соседних домов.
«Наш пятиэтажный дом состоит из 6 подъездов, из-за незаконно установленных сфер подъехать к дому возможно только с одной стороны», — сетует житель дома утверждая, что полусферы были установлены без разрешения соответствующих служб, только с одобрения участкового, вызванного на место по их просьбе.
Однако жители дома №10 убеждены, что они действовали законно. По их словам, проезд через их двор — это придомовая территория, по которой машины «носились с огромной скоростью» и даже не останавливались перед ямами, создавая опасность для детей, играющих на детской площадке.
«Мы и установили их возле 1-го подъезда дома», — заявила Виктория Носкова.— «Оставлять сквозной проезд больше не станем, не надо было кататься по детской площадке и летать по двору».
В соцсетях разгорелась бурная дискуссия: одни поддерживают установку полусфер, ссылаясь на безопасность детей, другие считают этот шаг незаконным и требуют демонтировать препятствия.
Один из комментаторов подчеркнул, что участковый, вызванный на место, подтвердил законность установки полусфер. Он добавил, что полусферы числится на балансе дома № 10 и их нельзя просто так убрать. По его словам, никакой проезд не был заблокирован, а лишь огорожена территория, которую жильцы намерены благоустроить.
Он также выразил недоумение по поводу комментария о том, что дети из дома якобы не боятся машин, и отметил, что ограждение детской площадки было необходимо для безопасности, так как в доме № 10а бабушка из квартиры 57 кормит бездомных собак, которые нападают на детей.
Ситуация выглядит запутанной, и пока неясно, чем завершится конфликт.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о подготовке Омска к отопительному сезону. По словам гендиректора «Тепловой компании», в Омске горячая вода недоступна в 400 домах.