Пишите заявление от руки. Что делать омичу, если деньги за поездку списались дважды

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Во время сегодняшнем прямой линии в городском пресс-центре директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что можно предпринять в случае двойного списания средств при оплате проезда в общественном транспорте. Проблема, как выясняется, затрагивает не только пользователей валидаторов, но и пассажиров, использующих NFC-таблички для расчетов.
Всем, кто столкнулся с двойным списанием, рекомендуют письменно обратиться в «Пассажирсервис», отвечающий за сопровождение данного направления.
«Важно указать дату и время поездки, а также номер карты, с которой производилась оплата. Это поможет нам быстрее разобраться в ситуации и предоставить необходимую информацию о количестве оплат на конкретном транспортном средстве», — отметил Кормилец.
Рассказал директор департамента и о планах по улучшению системы оплаты проезда. В ближайшее время в Омск поступят еще 1 500 NFC-табличек, которые будут установлены в подвижном составе. По словам Кормильца, текущих 2 тысяч табличек недостаточно для обеспечения комфортного обслуживания всех пассажиров.