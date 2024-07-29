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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

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Пишите заявление от руки. Что делать омичу, если деньги за поездку списались дважды

29 июля 2024, 08:22
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, как вернуть деньги при двойном списании за проезд

Руководитель дептранспорта посоветовал напрямую обращаться в «Пассажирсервис», заполнив там документы. После этого неверно списанные деньги должны вернуть на карту.

Во время сегодняшнем прямой линии в городском пресс-центре директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что можно предпринять в случае двойного списания средств при оплате проезда в общественном транспорте. Проблема, как выясняется, затрагивает не только пользователей валидаторов, но и пассажиров, использующих NFC-таблички для расчетов.

Всем, кто столкнулся с двойным списанием, рекомендуют письменно обратиться в «Пассажирсервис», отвечающий за сопровождение данного направления.

«Важно указать дату и время поездки, а также номер карты, с которой производилась оплата. Это поможет нам быстрее разобраться в ситуации и предоставить необходимую информацию о количестве оплат на конкретном транспортном средстве», — отметил Кормилец.
NFC-табличка в городском транспортеNFC-табличка в городском транспорте
NFC-табличка в городском транспорте
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Рассказал директор департамента и о планах по улучшению системы оплаты проезда. В ближайшее время в Омск поступят еще 1 500 NFC-табличек, которые будут установлены в подвижном составе. По словам Кормильца, текущих 2 тысяч табличек недостаточно для обеспечения комфортного обслуживания всех пассажиров.

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#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Новости#Вадим Кормилец#Проезд#Валидатор#Оплата проезда#Пассажирсервис
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