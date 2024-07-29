Пишите заявление от руки. Что делать омичу, если деньги за поездку списались дважды

Во время сегодняшнем прямой линии в городском пресс-центре директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что можно предпринять в случае двойного списания средств при оплате проезда в общественном транспорте. Проблема, как выясняется, затрагивает не только пользователей валидаторов, но и пассажиров, использующих NFC-таблички для расчетов.