Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах

Напомним, ранее Региональная энергетическая комиссия обнародовала проекты приказов о повышении тарифов на проезд в районах Омской области — изменения коснутся направлений в Исилькуле, Кормиловке, обслуживаемых АО «Омскоблавтотранс», а также для предпринимателей и муниципальных предприятий выполняющих перевозке в Таре, Большеречье и Тевризе.