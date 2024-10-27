Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах

Posted 27 октября, 14:07
Published 27 октября, 14:07
Modified 27 октября, 14:09
Updated 27 октября, 14:09
По данным интернет-портала ЕИС «Закупки», одна из крупнейших транспортных организаций Омска завершила процедуру приобретения валидаторов для своего автобусного парка. Как следует из документов, приобретение систем безкондукторной оплаты обошлось «Омскоблавтотрансу» в 490 тысяч рублей.
Ожидается, что новые устройства подрядчик поставит в течение 30 дней после перечисления денежных средств. Отметим, что датой завершения закупки указано 25 октября.
Напомним, ранее Региональная энергетическая комиссия обнародовала проекты приказов о повышении тарифов на проезд в районах Омской области — изменения коснутся направлений в Исилькуле, Кормиловке, обслуживаемых АО «Омскоблавтотранс», а также для предпринимателей и муниципальных предприятий выполняющих перевозке в Таре, Большеречье и Тевризе.