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Posted 27 октября, 14:07

Published 27 октября, 14:07

Modified 27 октября, 14:09

Updated 27 октября, 14:09

иллюстрация

Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах

27 октября 2024, 14:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В автобусах «Омскоблавтотранса» появятся новые валидаторы

Поставщик новых устройств для подвижного состава АО «Омскоблаватотранс» найден — заниматься обустройством бескондукторной системы оплаты в автобусах предстоит новосибирской компании «Современные транзакционные системы».

По данным интернет-портала ЕИС «Закупки», одна из крупнейших транспортных организаций Омска завершила процедуру приобретения валидаторов для своего автобусного парка. Как следует из документов, приобретение систем безкондукторной оплаты обошлось «Омскоблавтотрансу» в 490 тысяч рублей.

Ожидается, что новые устройства подрядчик поставит в течение 30 дней после перечисления денежных средств. Отметим, что датой завершения закупки указано 25 октября.

Напомним, ранее Региональная энергетическая комиссия обнародовала проекты приказов о повышении тарифов на проезд в районах Омской области — изменения коснутся направлений в Исилькуле, Кормиловке, обслуживаемых АО «Омскоблавтотранс», а также для предпринимателей и муниципальных предприятий выполняющих перевозке в Таре, Большеречье и Тевризе.

В районных центрах Омской области повысят тарифы на пассажирские перевозки
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#Илья Скобин#Транспорт#Контракт#Новости#Закупки#Проезд#Автобусы#Оплата проезда#Валидаторы#Бесконтактная оплата
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