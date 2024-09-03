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В Омске проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей

В Омске с 4 сентября проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей

3 сентября 2024, 05:26
Фото: gorod55.ru

В Омске проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей

На маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, перевозчики вправе устанавливать стоимость проезда самостоятельно.

С 4 сентября 2024 года в Омске начнут действовать новые тарифы на проезд в маршрутных автобусах, которые работают по нерегулируемым ценам. Стоимость одной поездки теперь составит 40 рублей, как при оплате наличными, так и с использованием карты «Омка». Это решение было принято на заседании совета саморегулируемой организации «Омские перевозчики».

Представители СРО обосновали необходимость повышения тарифов текущей экономической ситуацией, увеличением цен на топливо и запчасти, а также инфляционными процессами.

«Мы понимаем, что это решение может вызвать недовольство у пассажиров, но оно продиктовано объективными обстоятельствами», — отметили в организации.

Для школьников, студентов и пенсионеров, использующих транспортные карты, стоимость проезда будет на уровне 35 рублей.

Напомним, что с 1 июля 2024 года стоимость проезда в муниципальном транспорте Омска уже увеличилась на 10 рублей. Теперь омичи платят 35 рублей за безналичный расчет и 40 рублей за наличный. Для студентов и пенсионеров тарифы составляют 28 и 25 рублей соответственно.

Любопытно, что проезд в Омске стоит дороже, чем проезд в соседних городах. В Тюмени стоимость билета составляет 31 рубль при наличном расчёте, в Новосибирске — 35 рублей.

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#Кристина Антоносян#Экономика#Транспорт#Омск#Пенсионеры#Тарифы#Маршрутки#Школьники#Студенты#Новости#Проезд
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