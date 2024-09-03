В Омске с 4 сентября проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Updated Сегодня, 05:43
С 4 сентября 2024 года в Омске начнут действовать новые тарифы на проезд в маршрутных автобусах, которые работают по нерегулируемым ценам. Стоимость одной поездки теперь составит 40 рублей, как при оплате наличными, так и с использованием карты «Омка». Это решение было принято на заседании совета саморегулируемой организации «Омские перевозчики».
Представители СРО обосновали необходимость повышения тарифов текущей экономической ситуацией, увеличением цен на топливо и запчасти, а также инфляционными процессами.
«Мы понимаем, что это решение может вызвать недовольство у пассажиров, но оно продиктовано объективными обстоятельствами», — отметили в организации.
Для школьников, студентов и пенсионеров, использующих транспортные карты, стоимость проезда будет на уровне 35 рублей.
Напомним, что с 1 июля 2024 года стоимость проезда в муниципальном транспорте Омска уже увеличилась на 10 рублей. Теперь омичи платят 35 рублей за безналичный расчет и 40 рублей за наличный. Для студентов и пенсионеров тарифы составляют 28 и 25 рублей соответственно.
Любопытно, что проезд в Омске стоит дороже, чем проезд в соседних городах. В Тюмени стоимость билета составляет 31 рубль при наличном расчёте, в Новосибирске — 35 рублей.
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