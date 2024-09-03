В Омске с 4 сентября проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей

С 4 сентября 2024 года в Омске начнут действовать новые тарифы на проезд в маршрутных автобусах, которые работают по нерегулируемым ценам. Стоимость одной поездки теперь составит 40 рублей, как при оплате наличными, так и с использованием карты «Омка». Это решение было принято на заседании совета саморегулируемой организации «Омские перевозчики».