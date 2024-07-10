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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

На одном из популярных омских маршрутов стоимость проезда поднялась до 60 рублей

В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей

10 июля 2024, 12:15
Фото: 1MI

На одном из популярных омских маршрутов стоимость проезда поднялась до 60 рублей

Омичи заметили повышение стоимости проезда в автобусах маршрута №910, теперь поездка по городу стоит 40 рублей, а вне города — 60 рублей.

С 1 июля стоимость проезда в автобусах, следующих по маршруту №910 («Площадь Победы — Поселок Ростовка»), возросла сразу на 10 рублей, на это обратили внимание пассажиры-дачники. По словам омичей, теперь за поездку до остановки СНТ «Мир» необходимо заплатить 60 рублей, ранее до товарищества можно было доехать за 30 рублей.

«Это нерегулируемый тариф. Было принято решение, что остановка „Фантазия“ считается чертой города. После „Фантазии“ оплата проезда будет составлять 60 рублей, до этой остановки — 40 рублей», — рассказали в ООО «Дилижанс» порталу Om1.ru.

Ранее стоимость проезда по городу в автобусе на этом маршруте составляла 30 рублей, а вне города — 50 рублей.

«Зарплаты тоже повысили?»: как омичи отреагировали на увеличение стоимости проезда
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Плата за проезд#Новости#Стоимость проезда#Проездной#Проезд#Оплата проезда#Повышение стоимости проезда
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