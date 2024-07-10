В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей

С 1 июля стоимость проезда в автобусах, следующих по маршруту №910 («Площадь Победы — Поселок Ростовка»), возросла сразу на 10 рублей, на это обратили внимание пассажиры-дачники. По словам омичей, теперь за поездку до остановки СНТ «Мир» необходимо заплатить 60 рублей, ранее до товарищества можно было доехать за 30 рублей.