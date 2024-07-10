В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
С 1 июля стоимость проезда в автобусах, следующих по маршруту №910 («Площадь Победы — Поселок Ростовка»), возросла сразу на 10 рублей, на это обратили внимание пассажиры-дачники. По словам омичей, теперь за поездку до остановки СНТ «Мир» необходимо заплатить 60 рублей, ранее до товарищества можно было доехать за 30 рублей.
«Это нерегулируемый тариф. Было принято решение, что остановка „Фантазия“ считается чертой города. После „Фантазии“ оплата проезда будет составлять 60 рублей, до этой остановки — 40 рублей», — рассказали в ООО «Дилижанс» порталу Om1.ru.
Ранее стоимость проезда по городу в автобусе на этом маршруте составляла 30 рублей, а вне города — 50 рублей.