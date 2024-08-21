Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:46
История с массовым подтоплением дачных участков продолжает обрастать все новыми подробностями: корреспондентам РИА «Омск-информ» удалось ознакомиться с текстом представления, вынесенного Олегу Хилько, главе «ТГК-11» — именно в ее ведении и находится ТЭЦ-5.
Согласно ему, эксплуатация золоотвала не отвечала требованиям законодательства: СанПиН предусматривает размещение объектов накопления отходов в местах, где расстояние от поверхности земли до грунтовых вод составляет более 20 метров. Кроме того, должно соблюдаться и другое условие — коэффициент фильтрации земляных пород.
Как отмечается в документе, проблемный золоотвал эксплуатировался практически с «двукратным» нарушением заявленных показателей: расстояние между сооружением и грунтовыми водами составило всего 10 метров. Позже это нарушение усугубил и сам процесс эксплуатации: уровень воды в золоотвале значительно превышал глубину залегания грунтовых вод, что и привело к их подъему на поверхность вокруг сооружения. По оценке природоохранного прокурора, подписавшего представление, с момента возведения золоотвала, уровень воды поднялся до 3-5 метров.
Отметим, ранее называлась немного иная причина разлива воды: нарушения, допущенные при строительстве секции золоотвала 4а, а также неэффективная работа водонакопителя.
Напомним, ранее Город55 сообщал о том, что прокуратура поручила руководству «ТГК-11» откачать воду с затопленных участков еще до 20 августа, однако как рассказали в компании, это не представляется возможным, несмотря на всю готовность — необходимые разрешения от контролирующих органов еще не получены.