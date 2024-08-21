Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей

Как отмечается в документе, проблемный золоотвал эксплуатировался практически с «двукратным» нарушением заявленных показателей: расстояние между сооружением и грунтовыми водами составило всего 10 метров. Позже это нарушение усугубил и сам процесс эксплуатации: уровень воды в золоотвале значительно превышал глубину залегания грунтовых вод, что и привело к их подъему на поверхность вокруг сооружения. По оценке природоохранного прокурора, подписавшего представление, с момента возведения золоотвала, уровень воды поднялся до 3-5 метров.