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иллюстрация

Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей

21 августа 2024, 08:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омской прокуратуре сообщили новую причину массового подтопления омских СНТ

Представление, вынесенное главе «ТГК-11» прокуратурой, открыло новые детали о предпосылках появления воды на садовых участках омичей: как оказалось, причиной подтопления может быть недостаточная глубина залегания грунтовых вод под золоотвалом.

История с массовым подтоплением дачных участков продолжает обрастать все новыми подробностями: корреспондентам РИА «Омск-информ» удалось ознакомиться с текстом представления, вынесенного Олегу Хилько, главе «ТГК-11» — именно в ее ведении и находится ТЭЦ-5.

Согласно ему, эксплуатация золоотвала не отвечала требованиям законодательства: СанПиН предусматривает размещение объектов накопления отходов в местах, где расстояние от поверхности земли до грунтовых вод составляет более 20 метров. Кроме того, должно соблюдаться и другое условие — коэффициент фильтрации земляных пород.

Как отмечается в документе, проблемный золоотвал эксплуатировался практически с «двукратным» нарушением заявленных показателей: расстояние между сооружением и грунтовыми водами составило всего 10 метров. Позже это нарушение усугубил и сам процесс эксплуатации: уровень воды в золоотвале значительно превышал глубину залегания грунтовых вод, что и привело к их подъему на поверхность вокруг сооружения. По оценке природоохранного прокурора, подписавшего представление, с момента возведения золоотвала, уровень воды поднялся до 3-5 метров.

Отметим, ранее называлась немного иная причина разлива воды: нарушения, допущенные при строительстве секции золоотвала 4а, а также неэффективная работа водонакопителя.

Напомним, ранее Город55 сообщал о том, что прокуратура поручила руководству «ТГК-11» откачать воду с затопленных участков еще до 20 августа, однако как рассказали в компании, это не представляется возможным, несмотря на всю готовность — необходимые разрешения от контролирующих органов еще не получены.

Нет разрешения. В «ТГК-11» сообщили, что не смогут откачать воду с затопленных дач
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#Илья Скобин#Экология#Омск#Прокуратура#Новости#ТГК-11#Подтопление#Золоотвал#Грунтовые воды
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