Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Как сообщил мэр Сергей Шелест, тестовый запуск вагона по маршруту «Улица Котельникова — 3-й Разъезд» завершен успешно. Уже в это воскресенье, 1 сентября, транспорт приступит к работе в полном объеме. Получается, что в понедельник, 2 сентября, омичи смогут отправится в школу и на работу на любимом транспорте.
Для того, чтобы вернуть маршрут к работе, пришлось провести целый масштабный комплекс работ. Рельсы на трамвайных путях заменили, благоустроили прилегающие участки и выполнили другие задачи. Как отметил мэр, в следующем году также придется продолжить эти работы. Необходимо полностью заменять всю систему, чтобы она работала исправно и больше не затоплялась.
«Мы уверены, что обновленный маршрут станет комфортным и безопасным для пассажиров. В следующем году планируется проведение капитального ремонта на трамвайном кольце в районе 3-го Разъезда, включая приподнятие грунта и устройство дренажной системы», — отметил мэр в своем телеграм-канале.
Как ранее писал Город55, движение трамвая по маршруту пришлось приостановить из-за высокого уровня подтопления трамвайных путей во второй половине мая.