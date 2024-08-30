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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:32

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Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9

30 августа 2024, 05:28
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Омичам рассказали, когда на маршрут вернется трамвай №9

В воскресенье, 1 сентября, в Омске заработает привычный всем маршрут. Из-за частых подтоплений его работу приостановили еще в мае.

Как сообщил мэр Сергей Шелест, тестовый запуск вагона по маршруту «Улица Котельникова — 3-й Разъезд» завершен успешно. Уже в это воскресенье, 1 сентября, транспорт приступит к работе в полном объеме. Получается, что в понедельник, 2 сентября, омичи смогут отправится в школу и на работу на любимом транспорте.

Для того, чтобы вернуть маршрут к работе, пришлось провести целый масштабный комплекс работ. Рельсы на трамвайных путях заменили, благоустроили прилегающие участки и выполнили другие задачи. Как отметил мэр, в следующем году также придется продолжить эти работы. Необходимо полностью заменять всю систему, чтобы она работала исправно и больше не затоплялась.

«Мы уверены, что обновленный маршрут станет комфортным и безопасным для пассажиров. В следующем году планируется проведение капитального ремонта на трамвайном кольце в районе 3-го Разъезда, включая приподнятие грунта и устройство дренажной системы», — отметил мэр в своем телеграм-канале.

Как ранее писал Город55, движение трамвая по маршруту пришлось приостановить из-за высокого уровня подтопления трамвайных путей во второй половине мая.

Стало известно, когда омский трамвай № 9 вновь поедет по маршруту
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Реконструкция#Трамвай#Новости#Подтопление#Трамвайные пути#Трамваи#Электротранспорт
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