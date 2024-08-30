Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9

Для того, чтобы вернуть маршрут к работе, пришлось провести целый масштабный комплекс работ. Рельсы на трамвайных путях заменили, благоустроили прилегающие участки и выполнили другие задачи. Как отметил мэр, в следующем году также придется продолжить эти работы. Необходимо полностью заменять всю систему, чтобы она работала исправно и больше не затоплялась.