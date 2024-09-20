«Хроники Атлантиды»: как омские СНТ уходили под воду из-за золоотвала ТЭЦ-5

Первое, на что обратили внимание дачников специалисты Росприроднадзора, так это на невозможность проведения каких-либо геодезических или научно исследовательских работ — в своем ответе ведомство опиралось на данные окружной администрации, и согласно им, перечень основных работ по развитию округа уже сформирован аж до 2040 года и вряд ли будет изменен. Кроме того, заключить какой-либо контракт на исследование «проблемных территорий» администрация Октябрьского округа тоже бы не смогла — годовой бюджет просто не предусматривал подобных расходов. Но были и относительно положительные известия — Росприроднадзор уведомил жителей СНТ, что сведения об их проблеме передали губернатору для рассмотрения на одном из советов, а также и в прокуратуру — в ведомстве посчитали, что мэрия не предприняла необходимых мер для защиты омичей от воды.