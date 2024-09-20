«Хроники Атлантиды»: как омские СНТ уходили под воду из-за золоотвала ТЭЦ-5

Posted 20 сентября, 08:50
Published 20 сентября, 08:50
Modified 20 сентября, 08:52
Updated 20 сентября, 08:52
Июнь 2017 года стал отправной точкой в истории проблемы подтопления садовых участков в поселке Осташково. Просто именно тогда ей предали необходимую огласку. По словам очевидцев, с которыми удалось тогда переговорить корреспонденту «СуперОмска», данная местность и раньше не была «благоприятной» в плане грунтовых вод (подвалы уже в 2002 году начинали «захлебываться»), но в 2014 году их объем значительно увеличился — заградительные рвы вокруг золоотвала перестали справляться со своей задачей, а вода впервые поднялась на 20 сантиметров — поближе к участкам омичей.
Вернемся к лету 2017 года. На тот момент рядом с поселком размещалось целых два золоотвала: законсервированный и действующий — его обустройство завершили в декабре 2013 года. Новая, четвертая по счету секция золоотвала была рассчитана на размещение более чем 9,5 млн «кубов» золошлака и даже обладала необходимой системой экологической безопасности: паводковой насосной станцией, способной в случае чего откачать воду.
Но все же, что-то просачивалось: урожай дачников погибал, как и окрестный лес, погреба превратились в колодцы, а последние и вовсе стали непригодны для использования. Областной Росприроднадзор согласился с жалобами омичей — ведомство подтвердило, что золоотвал способствует повышению грунтовых вод и заболачиванию почв. Вместе с этим появились и другие опасения — земля, вобравшая в себя воду, могла стать и причиной повреждения домов дачников: фундамент в таких условиях быстро теряет устойчивость и может просесть. К сожалению, примеры подобных несчастий, случившихся из-за переувлажнения грунта, в истории Омска и области уже имеются.
Но, как ранее отмечалось, руководство «ТГК-11» было в курсе проблем: в 2016 году Осташковский дачный массив посетила специальная комиссия с ТЭЦ-5, которая и подтвердила факт проблемы и даже предложила кое-какие меры — например, новый заградительный ров. Вот только на тот период времени он так и не появился — спецтехника в поселке замечена не была, а указаний для откачки уже существующих рвов персоналу не поступало.
Однако обсуждались и альтернативные варианты решения проблемы с регулярными паводками (весна для владельцев участков была особенно «болезненным» временем), причем — даже на самом «высоком» уровне. В частности, как отмечал уже бывший генеральный директор «ТГК-11», Владислав Полочанский, предполагалось ввести в строй новую секцию золоотвала, а воду из него уже направить на очистные сооружения самой ТЭЦ. Сроками реализации этого решения тогда называли 2018 год. Тогда же Владислав Полочанский рассказал и о «хроническом» характере подтоплений на этой территории — по его словам, «ситуация тянется с 1985 года».
Следующая вспышка активности вокруг многострадального поселка произошла уже осенью 2023 года — владельцы участков вновь обратились в Росприроднадзор все с теми же жалобами в «анамнезе»: сырая земля, погибший урожай и полные колодцы воды, причем — при полном отсутствии дождей. И омичи вновь указали на возможного «виновника» бедствия — котлованы золоотвалов: вода из них, перелившись через поле, вновь замерла в опасной близости к дачным домикам. Местным жителям на тот момент даже пришлось пересмотреть свои привычные маршруты по поселку: крайняя аллея СНТ «Электромера» стала небольшим озером, где не то что на машине — пешком передвигаться было сложно.
Совпадение или нет, но ранее, в апреле того же года, в строй ввели новую, 4-ю секцию золоотвала ТЭЦ-5: к тому моменту она уже принимала отработанные шлаки предприятия. К слову, ее подготовка к работе обошлась предприятию в «круглую» сумму — порядка 1 млрд рублей.
«ТГК-11» с обвинениями садоводов не согласилось. Как отметил тогда Николай Густов, начальник отдела инвестпроектов компании, новая секция золоотвала была полностью гидроизолирована при помощи специальной мембраны и, кроме того, соответствовала всем нормам природоохранного законодательства. Ну, а местным жителям не оставалось ничего другого как обращаться и в другие инстанции — губернатору Омской области, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру и администрацию Омска. Там, правда, заявили, что причина подтопления может крыться в весенних талых водах.
Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора развенчало оба убеждения — как мэрии, так и «ТГК-11»: 20 октября ведомство сообщило, что данная территория обладает определенными особенностями почвы — слой глины, способной удерживать воду, располагается достаточно близко к поверхности грунта, а этот эффект только усугубляется постоянной подпиткой грунтовых вод коммуникациями, садовыми участками и — золоотвалом.
Причиной подобного «стечения» обстоятельств стало игнорирование постоянных подтоплений при выдаче разрешения на строительство новой (за номером 4А) секции золоотвала — этот фактор попросту не учли при выдаче необходимых документов.
Также специалисты Росприроднадзора обратили внимание и на значительное превышение уровня воды в золоотвале по сравнению с грунтовыми водами — хотя, на момент сооружения секции 4А, они постоянно затапливали новый котлован. И кажется, гидроизоляция «сработала» не в ту сторону: масса накопленной воды создала колоссальное давление на почву, что создало постоянный гидравлический напор, вытесняющий грунтовые воды вокруг золоотвала.
Наступающие холода делали ситуацию еще опаснее — почва промерзла, и избыток воды, лишенный возможности уйти в почву, хлынул на участки с удвоенной силой: как отмечали очевидцы, летом поток воды был куда медленнее (по словам местных жителей, труба, перекачивающая слитую с ТЭЦ воду, находится в 1,5 км от СНТ «Сибирский садовод»). В зоне возможного подтопления оказались порядка 1,5 тыс домов — а вода, под воздействием декабрьских морозов, вполне способна «рвать» бетон фундаментов как бумагу. Ситуация требовала незамедлительных решений.
Вот только с ними, увы, не задалось: жители попавших в беду СНТ поделились ответами Росприроднадзора, администрации Октябрьского округа (к нему и относится поселок Осташково) и департамента городского хозяйства, датированными зимой 2023–2024 года.
Первое, на что обратили внимание дачников специалисты Росприроднадзора, так это на невозможность проведения каких-либо геодезических или научно исследовательских работ — в своем ответе ведомство опиралось на данные окружной администрации, и согласно им, перечень основных работ по развитию округа уже сформирован аж до 2040 года и вряд ли будет изменен. Кроме того, заключить какой-либо контракт на исследование «проблемных территорий» администрация Октябрьского округа тоже бы не смогла — годовой бюджет просто не предусматривал подобных расходов. Но были и относительно положительные известия — Росприроднадзор уведомил жителей СНТ, что сведения об их проблеме передали губернатору для рассмотрения на одном из советов, а также и в прокуратуру — в ведомстве посчитали, что мэрия не предприняла необходимых мер для защиты омичей от воды.
Другой ответ, полученный от администрации Октябрьского АО, датирован 19 января этого года: в нем первый заместитель главы округа, Юрий Бибик, сообщил дачникам, что органы местной власти тоже не в состоянии оказать какую-либо помощь: во-первых, золоотвал не относится к юрисдикции администрации, поскольку расположен в Омском муниципальном районе, а во-вторых, территория СНТ не относится к городским зонам подтопления. Кроме того, в своем ответе представитель окружной администрации отметил, что водоотведение не является противопаводковой мерой, регламентированной Городским советом. Но, опять же, не без положительных известий: Юрий Бибик в своем ответе отметил, что в районе СНТ «Сибирский садовод-4» все коммуникации исправны, а сетей, обслуживаемых «Омскводоканалом» там не числится.
Схожую позицию заняли и представители мэрии из департамента городского хозяйства: по их данным золоотвал, как объект, который вероятно мог повлиять на подтопление, также не относится к Омску, поскольку располагается на землях района, а обеспечить водоотведение с дорог и территорий общего пользования придется членам товарищества — дачные участки омичей находятся в собственности СНТ и решать все вопросы, связанные с ними, надлежит на общем собрании. Также представители депгорхоза подчеркнули, что «Сибирский садовод — 4» не входит и в зону риска ЧС природного характера.
Разумеется, в стороне не осталась и сама «ТГК-11» — незадолго до новогодних торжеств пресс-служба компании поделилась итогами внеплановой проверки своего собственного объекта. Результаты, само собой, в похожем ключе: уровень воды, по данным проверки, повышается непосредственно у места затопления, что свидетельствует об отсутствии связи между водой на дачных участках и золоотвалом. Кстати, о воде — как отмечалось в сообщении компании, в ее содержании были превышены показатели органики, что не соответствует параметрам технической воды, задействованной в работе золоотвала. Словом, «отсутствует основание считать, что подтопление земельных участков связано с попаданием воды с золоотвала».
История с подтоплением поселка вышла на новый уровень весной этого года. К слову, тогда крепко «досталось» от воды не только дачникам, но и всей Омской области: обильные снегопады, раннее тепло — и рекам резко стало «тесно» в привычных берегах. Все внимание общественности и властей было приковано именно к стихийному бедствию в районах — масштаб возникшей проблемы требовал переброски всех ресурсов к более приоритетным задачам, и ситуация затерялась на просторах региональной новостной повестки. Но все же, затишье не было долгим.
Освещение вопроса подтопления дачных участков для редакции Города55 началось чуть больше месяца назад — 11 августа в социальные сети нашего издания пришло сообщение от одной из владелиц участка в пострадавшем поселке — по ее словам, вода и не думала покидать территорию дачников: как на тот момент отмечалось, в условиях затопления дачи и сады омичей находились примерно пару месяцев (ориентировочно — с начала июня).
И озвученные проблемы были ровно такими же, как и несколько месяцев и лет назад: вода продолжает свое наступление. Предмет претензий также не изменился — в постоянном подтоплении омичи винили исключительно золоотвал. Поднятый резонанс способствовал скорой реакции местных властей — уже 16 августа состоялось межведомственное совещание с участием профильных министерств, городской администрации, природоохранной прокуратуры и представителями «ТГК-11».
Как сообщил после совещания министр энергетики Омской области, Владимир Шнипко, компания работала с серьезными нарушениями: секция 4А золоотвала ТЭЦ-5 была построена с нарушением СанПиНов, водонакопитель, необходимый для сдерживания разливов — бездействовал, а вода, которая должна была в него попадать, уходила на участки горожан, что и привело к затоплению практически 800 тыс «квадратов» территории к западу от золоотвала.
По итогам совещания «ТГК-11» получило представление от прокуратуры и порицание от Владимира Шнипко — компанию обвинили в демонстрации халатного отношения к происходящему. Кроме того, представителей организации обязали приступить и к срочной ликвидации разлива вод — участки омичей должны были быть осушены уже к 20 августа. Впрочем, особых изменений в сложившейся «скользкой» ситуации это не вызвало: все обвинения «ТГК-11» отрицала — документы на золоотвал у компании были «в порядке». А вот про бумаги, необходимые для откачки дачных участков, уже так не скажешь — 19 августа в компании заявили, что ликвидировать разлив воды в установленный срок не получится из-за отсутствия разрешений от надзорных органов.
Более решительно в сложной ситуации начали действовать спасатели — в конце августа специалисты МЧС прибыли в СНТ «Осташково» для откачки воды. Сбрасывать откачанную воду в Омь разрешения у них не было, поэтому было решено отводить воду «подальше». Сказано — сделано. Правда, спасательную операцию пришлось практически сразу прервать: по законам подлости и сообщающихся сосудов, вода едва не хлынула в соседнее садоводство «Радист-1». На помощь уже спасателям пришли как раз сотрудники ТЭЦ-5 — их оборудование позволило перекачать воду обратно в золоотвал.
Несмотря на весь курьез ситуации, в проблеме затопления участков наметились и первые варианты ее решения: замминистра природных ресурсов Омской области, Сергей Палагута, сообщил что «ТГК-11» одобрили сброс откачанных вод в Омь — в объеме 726 тыс кубометров до конца 2032 года. В масштабе бедствия, к сожалению, эта цифра не «капля в море», но все равно недостаточна — объем вод на участках дачники оценили примерно в 2 миллиона «кубов». И, как рассказали представители «ТГК-11», к концу 2024 удастся откачать только десятую часть — годовой лимит, даже при условии очистки, просто так «перешагнуть» нельзя.
С 5 сентября на территории поселка Осташково, а также сел Ульяновка и Морозовка, относящихся к Омскому муниципальному району, и местности рядом с золоотвалом, указом губернатора региона введен режим повышенной готовности. Районная администрация пытается защитить жителей Ульяновки от потопа, обустраивая специальную траншею для отвода воды — резкий скачок уровня грунтовых вод ощутили и там.
Спустя неделю, 11 сентября, областная Прокуратура провела прием жителей, чьи дома и имущество пострадали от воды — по обращениям граждан ведомство инициировало новые проверки органов местной власти, а Сибирское управление Росприроднадзора получила представление из-за ненадлежащего контроля поднадзорного предприятия.
Геннадий Долматов, глава Омского района, готовится к возможной эвакуации деревни Ульяновка — проблема с подтоплением серьезна и может принять опасный оборот: угроза подтопления нависла сразу над 34 домами. Ну, а откачать воду с территорий, уже попавших в «осаду» стихии в Октябрьском округе, будет достаточно трудно — точек сброса воды нет, а план первоочередных действий еще только в разработке.
Последнее обновление информации по мерам противодействия потопу было несколько дней назад — 16 сентября министерство региональной безопасности в социальных сетях сообщило, что реализует мероприятия, связанные с введением режима готовности: между дачами и золоотвалом появились защитный ров и земляной вал. Воду, к слову, тоже не забывают откачивать — как отмечалось в сообщении, ее перебрасывают в свободные секции золохранилища.
Факт проблемы, как выяснилось, существует уже достаточно давно — с 2017 года. Тогда проблема даже была признана руководством «ТГК-11» и у людей была надежда на изменение сложившегося печального положения — ведь 4 секция золоотвала была призвана избавить дачников от постоянного неприятного соседства.
Однако с тех пор риторика компании-эксплуатанта кардинально изменилась: региональное правительство и природоохранная прокуратура уже открыто обвиняют «ТГК-11» в проблеме — а между прочим, это несколько тысяч участков, целый ряд СНТ, и еще несколько деревень, где живет множество людей, не говоря уже о затопленной площади в 800 тысяч квадратных метров, которая понесла экологический ущерб — его объемы до сих пор неизвестны.
И, при подобных масштабах проблемы, уже давно пора предпринимать целый комплекс мер, который позволит защитить людей от негативных проявлений стихии. Однако кажется, что в этом цели «ТГК-11» и областного правительства уже давно не совпадают: первые стремятся избежать ответственности, «оказывая необходимое содействие» и продолжая отрицать все обвинения, а вторые добиваются нормализации ситуации и время, к сожалению, играет не на их стороне — зима уже совсем близко.
На настоящий момент известно о нескольких закрытых встречах руководства региона и корпорации: итогом одной из них и стало введение режима повышенной готовности. Но если эскалация ситуации продолжится, то крайней мерой для правительства Омской области станет введение режима ЧС — а это и особые условия реагирования на сложившуюся проблему и дополнительное финансирование на уровне областного бюджета. И введение новых мер, фактически, даст карт-бланш для «ТГК-11» — ведь чрезвычайную ситуацию за них будут устранять уже местные власти.
И пока установилось хрупкое равновесие между новыми претензиями и их отрицанием, становится понятно, кому именно приходится «принимать на себя» весь гнев омичей — властям. Примером тому может служить недавняя поездка вице-губернатора Дмитрия Ушакова в пострадавшие от затопления районы — для фиксации последствий затопления и новых попыток выработать эффективное решение проблемы.
Ну, а «ТГК-11» избрало уже «привычную» для себя стратегию поведения, родившуюся при первых заморозках минувшей зимы: всячески избегать признания факта аварий и своей вины — даже когда «стынут» тысячи горожан, оставшихся без отопления. Но когда проблемы приходится признавать в суде — наверное, что-то пора менять. Спасти репутацию уже все равно не получится, но еще есть шанс помочь тем, кто стал невольным заложником ситуации — просто перейдя к действиям, направленным не на ликвидацию последствий беды, а на устранение ее источника.