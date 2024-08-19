Нет разрешения. В «ТГК-11» сообщили, что не смогут откачать воду с затопленных дач

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В «ТГК-11» заявили, что не смогут откачать жидкость с затопленных участков в Осташково, объяснив это отсутствием разрешения. Напомним, что вода должна была исчезнуть с придомовых территорий до 20 августа, такое распоряжение дала региональная прокуратура.
«АО „ТГК-11“, как и раньше, готово оказать содействие в откачивании грунтовых вод с подтопленных территорий, расположенных за границей золоотвала. Но для этого необходимо разрешение надзорных органов, которого у ТГК-11 нет», — передает слова компании «Новый Омск».
При этом в СНТ «Сибирский садовод — 4» отметили, что на совещании в минэнерго по ситуации в Осташково представители областного минприроды заверили, что согласуют откачку воды по обращению компании. Сейчас уровень воды в садовом товариществе достиг 60 см, участок одной из местных жительниц зарос камышом высотой выше человеческого роста.