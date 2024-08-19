Нет разрешения. В «ТГК-11» сообщили, что не смогут откачать воду с затопленных дач

При этом в СНТ «Сибирский садовод — 4» отметили, что на совещании в минэнерго по ситуации в Осташково представители областного минприроды заверили, что согласуют откачку воды по обращению компании. Сейчас уровень воды в садовом товариществе достиг 60 см, участок одной из местных жительниц зарос камышом высотой выше человеческого роста.