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Нет разрешения. В «ТГК-11» сообщили, что не смогут откачать воду с затопленных дач

19 августа 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
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В «ТГК-11» сообщили, что не имеют разрешения на откачку воды с затопленных дач

Омская «ТГК-11» до сих пор не приступила к откачке воды с затопленных участков в Осташково, в компании это объяснили отсутствием разрешения.

В «ТГК-11» заявили, что не смогут откачать жидкость с затопленных участков в Осташково, объяснив это отсутствием разрешения. Напомним, что вода должна была исчезнуть с придомовых территорий до 20 августа, такое распоряжение дала региональная прокуратура.

«АО „ТГК-11“, как и раньше, готово оказать содействие в откачивании грунтовых вод с подтопленных территорий, расположенных за границей золоотвала. Но для этого необходимо разрешение надзорных органов, которого у ТГК-11 нет», — передает слова компании «Новый Омск».

При этом в СНТ «Сибирский садовод — 4» отметили, что на совещании в минэнерго по ситуации в Осташково представители областного минприроды заверили, что согласуют откачку воды по обращению компании. Сейчас уровень воды в садовом товариществе достиг 60 см, участок одной из местных жительниц зарос камышом высотой выше человеческого роста.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#Затопления#Подтопление#Затопление#АО «ТГК-11»#Подтопления
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