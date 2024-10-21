«Планомерно уничтожается». В центре Омска затопило объект культурного наследия

Жалоба на ситуацию появилась в паблике «ЧП Омск» сегодня, 21 октября. На видео, которое автор прикрепил к записи, видно, что в подвал здания по адресу ул. Булатова, 37, начинает проникать кипяток. При этом это строение имеет статус объекта культурного наследия и охраняется государством.