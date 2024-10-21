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Posted 21 октября, 13:47

Published 21 октября, 13:47

Modified 21 октября, 13:51

Updated 21 октября, 13:51

В Омске затопило подвал объекта культурного наследия на улице Булатова

«Планомерно уничтожается». В центре Омска затопило объект культурного наследия

21 октября 2024, 13:47
Фото: 1MI

В Омске затопило подвал объекта культурного наследия на улице Булатова

Жалоба на ситуацию появилась в одном из городских пабликов, сейчас на месте работают специалисты «Тепловой компании».

Жалоба на ситуацию появилась в паблике «ЧП Омск» сегодня, 21 октября. На видео, которое автор прикрепил к записи, видно, что в подвал здания по адресу ул. Булатова, 37, начинает проникать кипяток. При этом это строение имеет статус объекта культурного наследия и охраняется государством.

«Планомерно уничтожается культурное наследие. Народные деньги и тепло сливаются в канализацию», — написал с сожалением омич.

В ответ на жалобу в городской администрации сообщили, что сегодня специалисты «Тепловой компании» проведут осмотр участка и поймут, какие работы нужно выполнить. В «Тепловой компании», в свою очередь, пообещали закончить ремонт до конца этой недели.

Напомним, что вчера омичи пожаловались на кипяток в подвале жилого дома №30 по улице Нефтезаводской. Вода наполняет помещение уже неделю, спецслужбы пока не отреагировали на ситуацию.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Культурное наследие#Новости#Подтопление#Затопление#Объект культурного наследия#Подтопления#Затопление подвала
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