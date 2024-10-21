«Планомерно уничтожается». В центре Омска затопило объект культурного наследия

Posted 21 октября, 13:47
Published 21 октября, 13:47
Modified 21 октября, 13:51
Updated 21 октября, 13:51
Жалоба на ситуацию появилась в паблике «ЧП Омск» сегодня, 21 октября. На видео, которое автор прикрепил к записи, видно, что в подвал здания по адресу ул. Булатова, 37, начинает проникать кипяток. При этом это строение имеет статус объекта культурного наследия и охраняется государством.
«Планомерно уничтожается культурное наследие. Народные деньги и тепло сливаются в канализацию», — написал с сожалением омич.
В ответ на жалобу в городской администрации сообщили, что сегодня специалисты «Тепловой компании» проведут осмотр участка и поймут, какие работы нужно выполнить. В «Тепловой компании», в свою очередь, пообещали закончить ремонт до конца этой недели.
Напомним, что вчера омичи пожаловались на кипяток в подвале жилого дома №30 по улице Нефтезаводской. Вода наполняет помещение уже неделю, спецслужбы пока не отреагировали на ситуацию.