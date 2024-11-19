Рядом с омской ТЭЦ-5 заметили гидрогеологоразведочную службу

Posted 19 ноября, 07:49
Published 19 ноября, 07:49
Modified 19 ноября, 07:51
Updated 19 ноября, 07:51
В паблике «Омский Форум» 19 ноября появилась информация о том, что в одном из садоводческих товариществ, расположенных рядом с золоотвалом ТЭЦ-5 компании ТГК-11, начала работать гидрогеологоразведочная служба. Это, вероятно, связано с проблемой подтопления, с которой сталкиваются жители Осташково.
Проблемы начали проявляться еще в июне 2017 года, когда впервые зафиксировали случаи подтопления садовых участков в этом районе. Летом 2024 года ситуация обострилась: неисправности в работе золоотвала привели к затоплению нескольких участков в садовом товариществе.
«Выводы специалистам еще предстоит подвести, но что можно сказать уже сейчас? По предварительным данным уровень грунтовых вод вблизи подтопленной территории такой, что они вряд ли могли вызвать такое подтопление. Наверное, это что-то другое,» — пишет автор в своем посте.
Стоит отметить, что ранее для омских ТЭЦ-3, 4 и 5 объявили тендер на проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования. Общая стоимость контракта составляет почти 346 млн рублей. Компания «ТГК-11» принимает заявки от потенциальных исполнителей до 26 ноября. Планируется, что работы начнутся 1 февраля 2025 года.