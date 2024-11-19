Рядом с омской ТЭЦ-5 заметили гидрогеологоразведочную службу

В паблике «Омский Форум» 19 ноября появилась информация о том, что в одном из садоводческих товариществ, расположенных рядом с золоотвалом ТЭЦ-5 компании ТГК-11, начала работать гидрогеологоразведочная служба. Это, вероятно, связано с проблемой подтопления, с которой сталкиваются жители Осташково.