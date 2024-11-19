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Posted 19 ноября, 09:03

Published 19 ноября, 09:03

Modified 19 ноября, 09:07

Updated 19 ноября, 09:07

От подтопления пострадали сотни участков

ТГК-11 решила оспорить претензии прокуратуры по золоотвалу в затопленном Осташково

19 ноября 2024, 09:03
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. От подтопления пострадали сотни участков
Заседание в Арбитражном суде назначено на 12 декабря.

«ТГК-11» собирается оспорить представление Омской межрайонной природоохранной прокуратуры о нарушениях в работе золоотвала. По данным из картотеки Арбитражного суда региона, заседание назначено на 12 декабря.

Прокуратура 16 августа внесла представление теплогенерирующей компании за нарушение требований в области охраны окружающей среды при выборе участка для золоотвала ТЭЦ-5. В результате водой затопило сотни дачных участков в микрорайоне Осташково.

Как рассказали Городу55 в ТГК-11, позиция компании касательно влияния золоотвала на подтопление не изменилась. В организации утверждают, что объект был построен с учетом проектной документации и эксплуатируется с учетом разработанного регламента.

Напомним, от воды пострадали товарищества «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод-4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод», «40 лет Октября» и другие. Ситуация оказалась настолько серьезной, что в начале сентября в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и микрорайоне Осташково ввели режим повышенной готовности.

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#Евгений Игишев#Омск#Арбитражный суд#Прокуратура#Нарушения#Пострадавшие#Вода#Режим повышенной готовности#Подтопление#Окружающая среда#Эксплуатация#ТЭЦ-5#Проектная документация#Золоотвал
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