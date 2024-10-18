Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня

В одном из городских поисковых отрядов рассказали о пропаже 16-летней омички, которая вышла из дома на улице 6-я Линия вчера, 17 октября и с тех пор не выходила на связь. Полиция и волонтеры уже начали поиски. Известно, что девочка высокая и худощавая, в день исчезновения она была одета в черную кепку, черную куртку, серые джинсы и черные сапоги. 