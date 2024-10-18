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Posted 18 октября, 13:56

Published 18 октября, 13:56

Modified 18 октября, 13:59

Updated 18 октября, 13:59

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Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня

18 октября 2024, 13:56
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске пропала девочка в черной кепке

В одном из городских поисковых отрядов рассказали о пропаже 16-летней омички, которая вышла из дома на улице 6-я Линия вчера, 17 октября и с тех пор не выходила на связь. Полиция и волонтеры уже начали поиски. Известно, что девочка высокая и худощавая, в день исчезновения она была одета в черную кепку, черную куртку, серые джинсы и черные сапоги. 

Не выходит на связь уже сутки: в Омске разыскивают 16-летнюю девушку
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Новость №2. В Советском округе Омска затапливает помещение известной пиццерии

Омскую пиццерию «Кантанелло» в Нефтяниках начало заливать водой. Сотрудники не успевают вытирать пол, жидкость просачивается и в гостевые залы. Сотрудники заведения рассказали, что такая ситуация начала происходить после подачи отопления. При этом на жалобы в «Тепловой компании» не реагируют.

Помогите нам. В Омске затапливает помещение пиццерии в Нефтяниках
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Новость №3. Омичи продолжают говорить об ужасном запахе на улице

В Омской области снова объявили режим НМУ первой степени опасности, он будет продолжаться до утра субботы. Такая ситуация возмутила омичей, ведь неблагоприятные метеоусловия наблюдаются в регионе уже несколько недель. Те, кто живут в эпицентре неприятного запаха от выбросов, назвали Омск «городом-призраком» и рассказали, что начали постоянно кашлять и сталкиваться с головной болью.

«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
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