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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

иллюстрация

Дом у «реки». Жилью омичей из Центрального округа угрожает постоянная течь из колодца

1 сентября 2024, 03:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи из Центрального округа пожаловались на подмывание их дома водой из колодца

Течь обнаружили больше двух недель назад, однако проблема до сих пор не устранена: откачка воды не помогла, а риск подмыва грунта на участке и под домом становится все сильнее.

Как сообщили в редакцию Города55 омичи, проживающие в доме №174 по Тарской улице, их жилье оказалось в очень шатком положении: уже порядка 2 недель под него может поступать вода из переполненного коллектора рядом. Первые симптомы подобной проблемы уже начали проявляться: палисадник рядом с домом потихоньку проваливается под землю.

Первые «звоночки» грядущей проблемы уже начали проявляться
Видео: Предоставлено Городу55

По словам местных жителей, сотрудники Водоканала в курсе появившейся проблемы, но что-либо сделать не смогли: 26 августа им сообщили о течи, а в следующие два дня они приезжали засвидетельствовать факт появления новых «озер» и «рек» и даже откачали проблемный колодец — но сама течь по-прежнему никуда не исчезла. Как отметила местная жительница, в Водоканале сослались на принадлежность сетей к ТГК.

В зеленых насаждениях рядом с домом уже появилось небольшое озероВ зеленых насаждениях рядом с домом уже появилось небольшое озеро
В зеленых насаждениях рядом с домом уже появилось небольшое озероВ зеленых насаждениях рядом с домом уже появилось небольшое озеро
В зеленых насаждениях рядом с домом уже появилось небольшое озеро
Фото: Предоставлено Городу55

Не возымело особенного результата и обращение в ЕДДС администрации Омска — по словам автора сообщения в нашу редакцию, последний раз с операторами дежурной службы связывались 30 августа, но на настоящий момент каких-либо мер не было предпринято. Как отмечают жители, с каждым днем риск подтопления уже жилья, а не территории, становится все опаснее: местами уже начал обваливаться грунт.

Напомним, ранее Город55 сообщал об аналогичной беде, настигшей жителей сразу нескольких СНТ в окрестностях Осташково: вода пришла на дачные участки из-за ошибок в проектировании золоотвала ТЭЦ-5.

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#Илья Скобин#Видео#Омск#Авария#Водоканал#Подтопление#Колодец#Течь#Грунтовые воды
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