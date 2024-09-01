Дом у «реки». Жилью омичей из Центрального округа угрожает постоянная течь из колодца

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Как сообщили в редакцию Города55 омичи, проживающие в доме №174 по Тарской улице, их жилье оказалось в очень шатком положении: уже порядка 2 недель под него может поступать вода из переполненного коллектора рядом. Первые симптомы подобной проблемы уже начали проявляться: палисадник рядом с домом потихоньку проваливается под землю.
По словам местных жителей, сотрудники Водоканала в курсе появившейся проблемы, но что-либо сделать не смогли: 26 августа им сообщили о течи, а в следующие два дня они приезжали засвидетельствовать факт появления новых «озер» и «рек» и даже откачали проблемный колодец — но сама течь по-прежнему никуда не исчезла. Как отметила местная жительница, в Водоканале сослались на принадлежность сетей к ТГК.
Не возымело особенного результата и обращение в ЕДДС администрации Омска — по словам автора сообщения в нашу редакцию, последний раз с операторами дежурной службы связывались 30 августа, но на настоящий момент каких-либо мер не было предпринято. Как отмечают жители, с каждым днем риск подтопления уже жилья, а не территории, становится все опаснее: местами уже начал обваливаться грунт.
Напомним, ранее Город55 сообщал об аналогичной беде, настигшей жителей сразу нескольких СНТ в окрестностях Осташково: вода пришла на дачные участки из-за ошибок в проектировании золоотвала ТЭЦ-5.