Дом у «реки». Жилью омичей из Центрального округа угрожает постоянная течь из колодца

По словам местных жителей, сотрудники Водоканала в курсе появившейся проблемы, но что-либо сделать не смогли: 26 августа им сообщили о течи, а в следующие два дня они приезжали засвидетельствовать факт появления новых «озер» и «рек» и даже откачали проблемный колодец — но сама течь по-прежнему никуда не исчезла. Как отметила местная жительница, в Водоканале сослались на принадлежность сетей к ТГК.