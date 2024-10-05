gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 12:26

Published 5 октября, 12:26

Modified 5 октября, 12:31

Updated 5 октября, 12:31

Иллюстрация

В омском Немецком поселке отменили режим повышенной готовности из-за подтоплений

5 октября 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Такое распоряжение подписал Сергей Шелест, режим повышенной готовности действовал в поселке с 18 июля.

В Немецком поселке, расположенном в Старом Кировске, отменили режим повышенной готовности из-за подтоплений. Соответствующий документ подписал мэр города Сергей Шелест 3 октября.

Напомним, что режим действовал в поселке почти три месяца, с 18 июля. Тогда из-за обильных дождей затопило жилые дома, подвалы и дороги, некоторые омичи были вынуждены перебраться в пункт временного размещения.

«Хроники Атлантиды»: как омские СНТ уходили под воду из-за золоотвала ТЭЦ-5
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Дождь#Дожди#Подтопление#Затопление#Сильный дождь#Подтопления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика