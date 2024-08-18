Затопленные дачи, полеты в районы и возвращение «Радости». Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Ровно неделю назад, 12 августа, в нашу редакцию впервые поступило обращение о подтоплении дачных участков: представители сразу нескольких садовых товарищ сообщили о воде под своими домами и между грядок. Ну, а на этой неделе история получила определенный резонанс: «проблемную» землю ожидает гидротехническое обследование, заказанное «ТГК-11». В минувшую пятницу в региональном минэнерго состоялось межведомственное совещание по вопросам подтопленных участков — как оказалось, причиной воды на участках омичей действительно может быть золоотвал ТЭЦ:
По итогам совещания «ТГК-11» внесли представление и обязали приступить к откачиванию воды — с этим они должны справиться до 20 августа. Вот только в компании с представителями министерства энергетики, природоохранной прокуратуры и администрации не согласились — в компании настаивают на том, что все работы велись в соответствии с законами, а необходимые бумаги и документы находятся в полном порядке. И, судя по всему, эта история еще получит продолжение: в «ТГК-11» отметили готовность к диалогу.
А помните, еще в начале лета была информация про перелеты в Усть-Ишим прямо из Омска? На этой неделе задуманное свершилось: первый «кукрузник» стартовал из аэропорта им. Карбывшева и спустя пару часов достиг пункта назначения. Правда, запуск перспективного авианаправления был не самым простым: во-первых, посадочная площадка в оправляющемся от паводка в Усть-Ишиме была не готова, во-вторых, в начале июня произошло что-то непонятное с билетами на рейс, а в-третьих, «поджимали» и сроки, однако все закончилось благополучно: 14 августа состоялся первый рейс «Омск — Усть-Ишим».
Как позже оказалось, спрос на такие перелеты точно есть: билеты раскупили моментально. Но, кажется, местные аваиперелеты теперь ждет существенный шаг вперед: замглавы регионального минтранспорта, Дмитрий Пестряков, рассказал, что сейчас в ведомстве рассматривают возможность открытия нового направления — в Тару. Впервые об этом заговорили еще год назад, но сейчас вопрос уже находится в проработке.
В начале июня омичей не на шутку встревожило таинственное исчезновение одного из символов города — вывески «Радость» на крыше дома № 31 на проспекте Карла Маркса. Как тогда оказалось, вывеска мешала проведению ремонта крыши дома, да и была не в лучшем состоянии, поскольку собственника у важного объекта не было.
Но теперь ее судьба решена: «Радость» вернется к омичам в новом формате — «исходник», к сожалению, не подлежал ремонту, и поэтому на доме появится уже точная реплика вывески: с обновленными деталями из современных материалов и рабочим освещением. К слову, деньги на него собирали именно омичи — средств, собранных в кофейнях «Skuratov» хватит примерно на 10 лет подачи электричества.