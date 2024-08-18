Затопленные дачи, полеты в районы и возвращение «Радости». Главные темы недели

По итогам совещания «ТГК-11» внесли представление и обязали приступить к откачиванию воды — с этим они должны справиться до 20 августа. Вот только в компании с представителями министерства энергетики, природоохранной прокуратуры и администрации не согласились — в компании настаивают на том, что все работы велись в соответствии с законами, а необходимые бумаги и документы находятся в полном порядке. И, судя по всему, эта история еще получит продолжение: в «ТГК-11» отметили готовность к диалогу.