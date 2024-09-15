Омская «Венеция», пожар на заводе и школьный хаос: главные темы недели

Минувшая неделя подарила и очень важные подробности в отрасли образования — увы, не самые приятные. Например, Омск столкнулся с массовой нехваткой педагогов: по данным минобра, сейчас не закрыто порядка 450 позиций в штатном расписании многих школ, из-за чего учебные планы по таким дисциплинам, как математика, русский язык и литература могут оказаться под угрозой срыва. И, по словам специалистов, озвученное количество необходимого персонала может быть гораздо больше — просто учителям приходится работать за двоих, а невысокая зарплата, бюрократия и другие «застарелые» проблемы никуда не делись.