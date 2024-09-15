Омская «Венеция», пожар на заводе и школьный хаос: главные темы недели

Posted 15 сентября, 11:00
Published 15 сентября, 11:00
Modified 15 сентября, 11:00
Updated 15 сентября, 11:00
Для многих омичей вода на садовых участках уже стала практически обыденностью — прошло больше месяца с того момента, как Город55 впервые рассказал о техногенном бедствии, пришедшем в дома дачников. К сожалению, ситуация по-прежнему остается острой: корреспондент нашей редакции побывал в подтопленных СНТ и поделился своими наблюдениями.
Городская администрация старается исправить возникшую ситуацию, но каких-либо прогнозов по срокам ликвидации проблемы дать не могут: пока что уровень воды стремятся снизить при помощи откачки, попутно разрабатывая план необходимых мероприятий. Тем не менее надежда у владельцев «захлебывающейся» земли есть: сейчас власти работают над разработкой полноценной системы водоотведения — для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, а ущерб, который уже сейчас понесли многие омичи, будет скомпенсирован.
Кроме того, борьба с подтоплением продолжается не только на участках, но и в кабинетах ведомств — например, Прокуратуры Омской области. Как показали проверки, АО «ТГК-11» не предпринимало должных мер для откачки воды на своих объектах, что впоследствии и «выплеснулось» на домовладения горожан. К слову, деятельностью компании обеспокоен и градоначальник Омска: как отметил в своем информационном письме депутатам Сергей Шелест, «ситуация вызывает опасения». Что также стало поводом для обращения в Прокуратуру.
Четверг выдался для омичей не самым спокойным днем: около полудня 12 сентября социальные сети начали пестрить кадрами с устрашающими черными клубами дыма — как предполагали некоторые очевидцы, в районе их источника как раз располагаются цеха завода «Омсктрансмаш». И «народная молва» оказалась правдива: вскоре факт пожара подтвердил и губернатор Омской области — в своих социальных сетях.
Как пояснил в своем сообщении Виталий Хоценко, огонь охватил крышу одного из цехов предприятия — в тот момент там проводился ремонт. Ликвидировать пламя удалось только спустя пару часов, усилиями более чем 60 пожарных и 18 единиц техники. К счастью, в этот раз пламя решило «взять деньгами» — происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
Минувшая неделя подарила и очень важные подробности в отрасли образования — увы, не самые приятные. Например, Омск столкнулся с массовой нехваткой педагогов: по данным минобра, сейчас не закрыто порядка 450 позиций в штатном расписании многих школ, из-за чего учебные планы по таким дисциплинам, как математика, русский язык и литература могут оказаться под угрозой срыва. И, по словам специалистов, озвученное количество необходимого персонала может быть гораздо больше — просто учителям приходится работать за двоих, а невысокая зарплата, бюрократия и другие «застарелые» проблемы никуда не делись.
Кроме того, на волне подъема «учебной» темы, редакция Города55 решила узнать, что думают омичи о городских школах — правда, не тех, что значатся в «передовиках» учебного процесса. Некоторые из учебных заведений сравнивали с «бункером», «адом», «тюрьмой» и «позорищем» — словом, не самые приятные характеристики. И, как выяснилось, дело не всегда только в состоянии школы.
Кроме того, уже по «традиции», начало учебного года сопряжено с некоторым хаосом: многие родители в Омской области столкнулись с нехваткой учебников, что серьезно сказывается на выполнении домашних заданий. Кроме того, некоторые элементы учебной программы подразумевают задания, размещенные на интернет-ресурсах, а это, по мнению родителей, идет «вразрез» с запретом использования телефонов на уроках.
Кроме того, учебный процесс серьезно осложняется и эпидемиологическими условиями: спустя 10 дней от начала нового учебного года в Омске перевели на «дистант» 140 школьников — причем такая ситуация возникла буквально из «ниоткуда» — еще 9 сентября в омских школах не было классов на дистанционном обучении. Но ОРВИ только набирает обороты — 13 сентября их количество резко подскочило до 22. И это, по прогнозам специалистов, еще даже не пик волны заболеваемости.
Эти и другие новости также попали в наш первый видеовыпуск «Итогов недели»: