Работали с нарушениями. «ТГК-11» уличили в халатности после подтопления омских СНТ

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Сегодня в Омске прошло межведомственное совещание с руководителями регионального минприроды, природоохранной прокуратуры, администрации города и АО «ТГК-11». О его итогах в своем телеграм-канале рассказал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.
Сейчас вода зашла на садовые участки в СНТ микрорайона Осташково: Фиалка, Сибирский садовод 4, Сигнал, Электромера, Магистраль и дургих. Кроме того, резкий подъем грунтовых вод произошел в селах Ульяновка и Морозовка Омского района.
Выяснилось, что секция 4а золоотвала ТЭЦ-5 строилась с грубыми нарушениями СанПиНов, а вода во время разлива не попадала в специальную водонакопительную емкость и находила выход на участки омичей. Сейчас с западной стороны от золоотвала затоплена территория почти в 800 000 квадратных метров.
«Еще подчеркну, что ситуация с глобальным подтоплением СНТ вновь демонстрирует несколько халатное отношение ТГК-11 к происходящим событиям. Не дожидаясь осени, нам, совместно с надзорными органами, необходимо усилить всестороннюю проверку готовности оборудования всех ТЭЦ предприятия к наступающему зимнему сезону», — заключил Шнипко.
По итогам совещания руководство «ТГК-11» получило представление от прокуратуры, должностные лица привлекут к дисциплинарной ответственности. Организацию обязали откачать воду с участков до 20 августа.