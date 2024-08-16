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Работали с нарушениями. «ТГК-11» уличили в халатности после подтопления омских СНТ

16 августа 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney
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«ТГК-11» получило представление из-за подтопления садовых участков в Омске

Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко провел совещание по вопросу затопления омских СНТ. Выяснилось, что вода по участкам разливается из-за грубых нарушений при строительстве секции 4а золоотвала и халатности «ТГК-11».

Сегодня в Омске прошло межведомственное совещание с руководителями регионального минприроды, природоохранной прокуратуры, администрации города и АО «ТГК-11». О его итогах в своем телеграм-канале рассказал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

Сейчас вода зашла на садовые участки в СНТ микрорайона Осташково: Фиалка, Сибирский садовод 4, Сигнал, Электромера, Магистраль и дургих. Кроме того, резкий подъем грунтовых вод произошел в селах Ульяновка и Морозовка Омского района.

Выяснилось, что секция 4а золоотвала ТЭЦ-5 строилась с грубыми нарушениями СанПиНов, а вода во время разлива не попадала в специальную водонакопительную емкость и находила выход на участки омичей. Сейчас с западной стороны от золоотвала затоплена территория почти в 800 000 квадратных метров.

«Еще подчеркну, что ситуация с глобальным подтоплением СНТ вновь демонстрирует несколько халатное отношение ТГК-11 к происходящим событиям. Не дожидаясь осени, нам, совместно с надзорными органами, необходимо усилить всестороннюю проверку готовности оборудования всех ТЭЦ предприятия к наступающему зимнему сезону», — заключил Шнипко.

По итогам совещания руководство «ТГК-11» получило представление от прокуратуры, должностные лица привлекут к дисциплинарной ответственности. Организацию обязали откачать воду с участков до 20 августа.

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