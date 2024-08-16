Работали с нарушениями. «ТГК-11» уличили в халатности после подтопления омских СНТ

Выяснилось, что секция 4а золоотвала ТЭЦ-5 строилась с грубыми нарушениями СанПиНов, а вода во время разлива не попадала в специальную водонакопительную емкость и находила выход на участки омичей. Сейчас с западной стороны от золоотвала затоплена территория почти в 800 000 квадратных метров.