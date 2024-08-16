gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Иллюстрация

Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня

16 августа 2024, 14:33
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «ТГК-11» получило представление от прокуратуры из-за подтопления садовых участков в Омске

Сегодня в Омске прошло межведомственное совещание с руководителями регионального минприроды, природоохранной прокуратуры, администрации города и АО «ТГК-11» по вопросу подтопления участков в ряде СНТ. Выяснилось, что секция 4а золоотвала ТЭЦ-5 строилась с грубыми нарушениями СанПиНов, из-за которых вода во время разлива выходила на участки омичей. По итогам совещания руководство «ТГК-11» получило представление от прокуратуры. Кроме того, организацию обязали откачать воду с участков до 20 августа.

Работали с нарушениями. «ТГК-11» уличили в халатности после подтопления омских СНТ
Узнать подробнее

Новость №2. Жителей Крутой Горки возмутило повышение стоимости проезда до 102 рублей

Жители Крутой горки пожаловались на резкое повышение стоимости проезда. Теперь чтобы уехать из отдаленного микрорайона на автобусе придется заплатить 102 рубля в одну сторону. В министерстве транспорта Омской области такую ситуацию объяснили тем, что стоимость проезда зависит от расстояния, которое транспорт проходит за границей Омска.

«Будем ходить пешком». Жители Крутой Горки пожаловались на повышение платы за проезд
Узнать подробнее

Новость №3. В Омске возле Советского парка срубят деревья ради центра настольного тенниса

Вблизи Советского парка запланировали новые вырубки, их уже одобрила «Зеленая комиссия». Под снос попали 16 деревьев — 11 тополей, 1 клен, 4 черемухи и 200 «квадратов» поросли. Здесь собираются возвести объект некапитального строительства — центр настольного тенниса. По словам представителя спортшколы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник», деревья попадают в зону застройки.

«Выпилят, и что останется?»: в Омске у Советского парка из-за стройки срубят деревья
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Маршрутки#Вырубка деревьев#Пассажиры#Маршруты#Вырубка деревье#Дачники#Дача#Новости#ОАО "ТГК-11"#Итоги дня#Вырубка#Снт#Пассажирский транспорт#ТГК-11#Пассажир#Дачник#Транспортная сеть#Затопления#Подтопление#Затопление#Вырубки деревьев#Вырубки#АО «ТГК-11»#Подтопления#Затопление подвала
Подпишитесь
Работали с нарушениями. «ТГК-11» уличили в халатности после подтопления омских СНТ
Сегодня, 11:50
«Выпилят, и что останется?»: в Омске у Советского парка из-за стройки срубят деревья
Сегодня, 10:20
Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области
Сегодня, 05:54
Почти 630 миллионов. В Омске экс-гендиректор ликеро-водочного завода «отмывал» деньги
Сегодня, 04:36
В Омской области переназначили замминистра Хаирова на его же пост
Сегодня, 03:41
Омичи по часу не могут уехать с Левого берега в центр. В мэрии объяснили, почему
Сегодня, 07:33