Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня

Сегодня в Омске прошло межведомственное совещание с руководителями регионального минприроды, природоохранной прокуратуры, администрации города и АО «ТГК-11» по вопросу подтопления участков в ряде СНТ. Выяснилось, что секция 4а золоотвала ТЭЦ-5 строилась с грубыми нарушениями СанПиНов, из-за которых вода во время разлива выходила на участки омичей. По итогам совещания руководство «ТГК-11» получило представление от прокуратуры. Кроме того, организацию обязали откачать воду с участков до 20 августа.