Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Новость №1. «ТГК-11» получило представление от прокуратуры из-за подтопления садовых участков в Омске
Сегодня в Омске прошло межведомственное совещание с руководителями регионального минприроды, природоохранной прокуратуры, администрации города и АО «ТГК-11» по вопросу подтопления участков в ряде СНТ. Выяснилось, что секция 4а золоотвала ТЭЦ-5 строилась с грубыми нарушениями СанПиНов, из-за которых вода во время разлива выходила на участки омичей. По итогам совещания руководство «ТГК-11» получило представление от прокуратуры. Кроме того, организацию обязали откачать воду с участков до 20 августа.
Новость №2. Жителей Крутой Горки возмутило повышение стоимости проезда до 102 рублей
Жители Крутой горки пожаловались на резкое повышение стоимости проезда. Теперь чтобы уехать из отдаленного микрорайона на автобусе придется заплатить 102 рубля в одну сторону. В министерстве транспорта Омской области такую ситуацию объяснили тем, что стоимость проезда зависит от расстояния, которое транспорт проходит за границей Омска.
Новость №3. В Омске возле Советского парка срубят деревья ради центра настольного тенниса
Вблизи Советского парка запланировали новые вырубки, их уже одобрила «Зеленая комиссия». Под снос попали 16 деревьев — 11 тополей, 1 клен, 4 черемухи и 200 «квадратов» поросли. Здесь собираются возвести объект некапитального строительства — центр настольного тенниса. По словам представителя спортшколы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник», деревья попадают в зону застройки.