В Омске три частных дома на 19-й Линии признали непригодными для проживания

Напомним, что по факту пожара региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. После происшествия без газа остались 800 домов, он был отключен для безопасности. Однако некоторые местные жители до сих пор не получили доступ к ресурсу. Причина в том, что для восстановления газоснабжения в 150 постройках необходима реконструкция газопровода высокого давления.