В Омске три частных дома на 19-й Линии признали непригодными для проживания

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Омская администрация признала непригодными для проживания три частных дома на улице 19-я Линия в Центральном округе. Вероятно, строения пострадали во время крупного пожара, который случился 20 июля из-за утечки из подземного газопровода.
Согласно постановлению мэрии, омичи не смогут жить в строениях № 4Г, 1А и 1Е. Кроме того, еще одному частному дому требуются ремонтно-восстановительные работы, постройка расположена по адресу: ул. 19-я Линия, 1Б.
Напомним, что по факту пожара региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. После происшествия без газа остались 800 домов, он был отключен для безопасности. Однако некоторые местные жители до сих пор не получили доступ к ресурсу. Причина в том, что для восстановления газоснабжения в 150 постройках необходима реконструкция газопровода высокого давления.