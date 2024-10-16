Появились новые подробности о затопленных дачах в омском районе Осташково

В ведомстве собщили, что в настоящее время продолжаются работы по откачке воды. В сентябре прокуратура внесла представление руководителю омского Росприроднадзора за недостаточный контроль над работой «ТГК-11». Проверка показала, что теплогенерирующий комплекс не принял меры по откачке воды с объектов ТЭЦ-5, что и привело к затоплению.