Появились новые подробности о затопленных дачах в омском районе Осташково

Posted 16 октября, 04:51
Published 16 октября, 04:51
Modified 16 октября, 04:53
Updated 16 октября, 04:53
Ситуация с затопленными дачами в омском микрорайоне Осташково остается напряженной. Собственники участков продолжают обращаться в прокуратуру.
Так, в телеграм-канале «Омский форум» опубликован ответ ведомства за подписью заместителя Омского межрайонного природоохранного прокурора Евгении Золотаревой.
В ведомстве собщили, что в настоящее время продолжаются работы по откачке воды. В сентябре прокуратура внесла представление руководителю омского Росприроднадзора за недостаточный контроль над работой «ТГК-11». Проверка показала, что теплогенерирующий комплекс не принял меры по откачке воды с объектов ТЭЦ-5, что и привело к затоплению.
Город55 также запросил комментарий в пресс-службе губернатора Омской области Виталия Хоценко.
«Ликвидация последствий находится на постоянном контроле губернатора. Виталию Павловичу регулярно докладывают ситуацию», — сообщила пресс-секретарь Мина Ахвердиева.
По официальным данным, уровень воды на водомерных постах рядом с ТЭЦ-5 упал на 13 см с того момента, как на территории ввели режим повышенной готовности.
А в середине сентября Город55 побывал на затопленных участках и опубликовал фото и видео с пострадавших дачных участков.