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Posted 16 октября, 04:51

Published 16 октября, 04:51

Modified 16 октября, 04:53

Updated 16 октября, 04:53

Летом участки и аллеи в садовых товариществах были залиты водой

Появились новые подробности о затопленных дачах в омском районе Осташково

16 октября 2024, 04:51
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru
Летом участки и аллеи в садовых товариществах были залиты водой
В прокуратуре сообщают, что на участках продолжается откачка воды.

Ситуация с затопленными дачами в омском микрорайоне Осташково остается напряженной. Собственники участков продолжают обращаться в прокуратуру.

Так, в телеграм-канале «Омский форум» опубликован ответ ведомства за подписью заместителя Омского межрайонного природоохранного прокурора Евгении Золотаревой.

В ведомстве собщили, что в настоящее время продолжаются работы по откачке воды. В сентябре прокуратура внесла представление руководителю омского Росприроднадзора за недостаточный контроль над работой «ТГК-11». Проверка показала, что теплогенерирующий комплекс не принял меры по откачке воды с объектов ТЭЦ-5, что и привело к затоплению.

Город55 также запросил комментарий в пресс-службе губернатора Омской области Виталия Хоценко.

«Ликвидация последствий находится на постоянном контроле губернатора. Виталию Павловичу регулярно докладывают ситуацию», — сообщила пресс-секретарь Мина Ахвердиева.

По официальным данным, уровень воды на водомерных постах рядом с ТЭЦ-5 упал на 13 см с того момента, как на территории ввели режим повышенной готовности.

А в середине сентября Город55 побывал на затопленных участках и опубликовал фото и видео с пострадавших дачных участков.

Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Губернатор#Вода#Подтопление#Дачи
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