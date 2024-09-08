Новые назначения, последствия подтопления и история с рюкзаками. Главные темы недели

Тем не менее вода не спешит покидать пострадавшие садовые участки: в социальных сетях появляются все новые снимки бедствия — местные жители опасаются, что скоро грянут заморозки, и они только усугубят существующую проблему, которая, к слову, коснулась не только омичей — Тарский район также серьезно пострадал, только уже от переувлажнения почвы, что сказалось на агропромышленном комплексе района — некоторые тарчане даже начали задумываться о выращивании риса вместо хлеба.