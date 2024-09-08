Новые назначения, последствия подтопления и история с рюкзаками. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
С начала сентября во множестве органов местной власти произошли кое-какие изменения: например, 1 сентября стало известно об окончательном утверждении в должности нового начальства омского УФСИН. Но и на этой неделе преобразования не «остановились». Из важного — теперь в Омской области у губернатора будут полномочные представители в районах. Первым из них стал бывший глава Следственного управления СКР по Омской области — Олег Винников.
Хотя, некоторые изменения были чисто «формальными»: так, например, в Омской области появился «новый» уполномоченный по правам ребенка — после завершения 5-летнего срока своей работы на этой же должности, Елизавету Степкину вновь утвердили на этот же пост. Правда, теперь уже на один год — до 1 сентября 2025 года.
Кроме того, изменения произошли и в структуре транспортной прокуратуры региона: теперь ее возглавил Виталий Блинников: документы о его назначении были подписаны 2 сентября. На своем посту он сменил Дмитрия Козловского.
И, весьма вероятно, что вскоре омичей ожидают и новые назначения: во-первых, региональный минтруд очень нуждается в руководителях территориальных отделов органа власти, а также в специалистах — документы от всех заинтересованных принимают до 24 сентября. А во-вторых, новые вакансии на государственной службы появились и в аппарате губернатора Омской области.
На этой неделе региональные власти распорядились ввести в микрорайоне Осташково режим повышенной готовности — причиной тому стало изрядно затянувшееся подтопление местности золоотвалом ТЭЦ-5. В зоне действия особого режима оказались сразу несколько садовых товариществ: СНТ Фиалка, Сигнал, Электромера, Радуга-1 и многие другие. Кроме того, соответствующая мера реагирования была введена и в селах Омского района — Морозовке и Ульяновке.
Тем не менее вода не спешит покидать пострадавшие садовые участки: в социальных сетях появляются все новые снимки бедствия — местные жители опасаются, что скоро грянут заморозки, и они только усугубят существующую проблему, которая, к слову, коснулась не только омичей — Тарский район также серьезно пострадал, только уже от переувлажнения почвы, что сказалось на агропромышленном комплексе района — некоторые тарчане даже начали задумываться о выращивании риса вместо хлеба.
Наиболее серьезные последствия ситуация с подтоплением могла получить 6 сентября. Как рассказали в социальных сетях местные жители, одному из дачников в СНТ «Сибирский садовод-4» понадобилась помощь медиков, однако «карета» скорой помощи увязла на затопленной улице.
Минувшая неделя стала для кого-то из юных омичей их первой учебной «семидневкой» — в честь важной даты многие первоклассники получили небольшой подарок от правительства Омской области — специально подготовленные рюкзаки со всем необходимым для учебы. Вот только подарок оказался востребован не у всех школьников — вскоре рюкзаки стали «всплывать» на сайтах объявлений.
Позже наиболее активные пользователи интернета обнаружили и «клонов» подарочных рюкзаков — на одной из общеизвестных торговых площадок и по гораздо меньшей цене (приблизительно в десять раз, если сравнивать со стоимостью контракта). Разумеется, подобное «совпадение» сразу же было «взято в работ» администрацией Омской области — как Городу55 рассказали в пресс-службе правительства региона, поставщика подарочных рюкзаков попросят предъявить доказательства выполнения контракта.