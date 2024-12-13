Сегодня в Омске: риски отключения ТЭЦ-5, километровые пробки и жалобы студентов

Студентка Омского технологического колледжа рассказала, что некоторые комнаты общежития напоминают заброшенные здания, а в душевых только семь кабинок на более чем 270 проживающих. Особое недовольство у обучающихся вызвала замена батарей в холодное время года. Студентам пришлось спать в куртках, так как отопление было отключено, а электричество начало выбивать.