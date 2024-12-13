Сегодня в Омске: риски отключения ТЭЦ-5, километровые пробки и жалобы студентов

Posted 13 декабря, 14:29
Published 13 декабря, 14:29
Modified 13 декабря, 14:33
Updated 13 декабря, 14:33
Новость №1. В ТГК-11 сделали громкое заявление о работе ТЭЦ-5
Сегодня АО «ТГК-11» предложило региональному правительству совместно спроектировать и построить систему отвода воды с территории золоотвала ТЭЦ-5. В компании продолжили интересный план действий: власти сделают всю работу самостоятельно, начиная от проектирования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, а ТГК тем временем софинансирует работы. Кроме того, в компании заявили, что из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5.
Новость №2. Вечером пятницы Омск сковали километровые пробки
Вечером пятницы омские дороги погрязли в заторах, по данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках пробки достигают 9 баллов. По традиции последних двух недель, самая сложная ситуация на улицах Орджоникидзе, Герцена и проспекте Карла Маркса в центре города, а также проспекте Мира и улице Заозерной в городке Нефтяников.
Новость №3. Омские студенты пожаловались на состояние общежития
Студентка Омского технологического колледжа рассказала, что некоторые комнаты общежития напоминают заброшенные здания, а в душевых только семь кабинок на более чем 270 проживающих. Особое недовольство у обучающихся вызвала замена батарей в холодное время года. Студентам пришлось спать в куртках, так как отопление было отключено, а электричество начало выбивать.