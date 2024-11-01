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Posted 1 ноября, 14:43

Published 1 ноября, 14:43

Modified 1 ноября, 14:46

Updated 1 ноября, 14:46

Иллюстрация

Тысячи младенцев, смертельное курение и дачи во льдах. Омск сегодня

1 ноября 2024, 14:43
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омском минздраве сообщили, сколько детей родилось в регионе за октябрь

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал, сколько детей родилось в регионе в октябре. Согласно его данным, на свет появилось 578 девочек и 496 мальчиков. Большая часть малышей приходится на Омск — 1019 детей, среди районов лидирует Тарский — 55 новорожденных.

Девочки пока преобладают. В Омской области в октябре родилось 1074 ребенка
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Новость №2. Омич погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Сегодня ночью в доме на улице Химиков произошел пожар из-за непотушенной сигареты. В огне погиб мужчина, самостоятельно из здания смогли эвакуироваться больше 30 человек, а четверым потребовалась помощь спасателей.

Курение убивает. В Омске из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина
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Новость №3. Омичам показали, как выглядят затопленные и замерзающие дачи в Осташково

Садовые товарищества в микрорайоне Осташково продолжают оставаться под водой несмотря на стремительное приближение холодов. Корреспондент Города55 Евгений Игишев побывал в дачных кооперативах и пообщался с владельцами участков. Подробнее — в нашем материале.

«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом
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