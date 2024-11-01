Тысячи младенцев, смертельное курение и дачи во льдах. Омск сегодня

Posted 1 ноября, 14:43
Published 1 ноября, 14:43
Modified 1 ноября, 14:46
Updated 1 ноября, 14:46
Новость №1. В омском минздраве сообщили, сколько детей родилось в регионе за октябрь
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал, сколько детей родилось в регионе в октябре. Согласно его данным, на свет появилось 578 девочек и 496 мальчиков. Большая часть малышей приходится на Омск — 1019 детей, среди районов лидирует Тарский — 55 новорожденных.
Новость №2. Омич погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты
Сегодня ночью в доме на улице Химиков произошел пожар из-за непотушенной сигареты. В огне погиб мужчина, самостоятельно из здания смогли эвакуироваться больше 30 человек, а четверым потребовалась помощь спасателей.
Новость №3. Омичам показали, как выглядят затопленные и замерзающие дачи в Осташково
Садовые товарищества в микрорайоне Осташково продолжают оставаться под водой несмотря на стремительное приближение холодов. Корреспондент Города55 Евгений Игишев побывал в дачных кооперативах и пообщался с владельцами участков. Подробнее — в нашем материале.