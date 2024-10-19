«Буду плавать в кипяточке»: в Омске дом и тротуар подмывает горячей водой

Posted 19 октября, 05:26
Published 19 октября, 05:26
Modified 19 октября, 05:29
Updated 19 октября, 05:29
Жители Привокзального микрорайона в Ленинском округе бьют тревогу. По их словам, дому на Вокзальной, 1, построенному в 1934 году, угрожает кипяток. Подтверждающее видео опубликовали в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте».
«Прорыв горячей воды под землёй. Подмывает грунт и затапливает подвал дома. Это длится уже больше четырех месяцев. Управляющая компания устранить прорыв не может, а лишь откачивает по возможности воду. Когда подмоет грунт сильно, произойдет обрушение и появится огромная яма с кипятком», — написал омич.
Больше всего горожане беспокоятся из-за приближения зимы. Фундамент дома сложен из камней, а перекрытия — деревянные. Из-за постоянной сырости и воды прочность конструкций может сильно пострадать.
«Наступит зима, от холода верхний слой замёрзнет, а внизу будет подмывать. И всё провалится. Я думаю, провал будет большой, могут быть жертвы», — говорит автор видео.
При этом кипяток может подмыть и пешеходную зону, считает омич. Тогда опасность будет не только для жильцов, но и пешеходов.
«Ура, хожу там каждый день, буду плавать в кипяточке», — саркастично написала омичка Ульяна.
Напомним, что это далеко не единственная подобная ситуация в городе. Ранее мы писали, что омичи бьют тревогу из-за затопления кипятком пятиэтажки на Волховстроя. Подробнее об этом читайте в нашем материале.