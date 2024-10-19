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Posted 19 октября, 05:26

Published 19 октября, 05:26

Modified 19 октября, 05:29

Updated 19 октября, 05:29

«Буду плавать в кипяточке»: в Омске дом и тротуар подмывает горячей водой

«Буду плавать в кипяточке»: в Омске дом и тротуар подмывает горячей водой

19 октября 2024, 05:26
Найти источник прорыва до сих пор не удалось.

Жители Привокзального микрорайона в Ленинском округе бьют тревогу. По их словам, дому на Вокзальной, 1, построенному в 1934 году, угрожает кипяток. Подтверждающее видео опубликовали в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте».

«Прорыв горячей воды под землёй. Подмывает грунт и затапливает подвал дома. Это длится уже больше четырех месяцев. Управляющая компания устранить прорыв не может, а лишь откачивает по возможности воду. Когда подмоет грунт сильно, произойдет обрушение и появится огромная яма с кипятком», — написал омич.
Скриншот с видео из «Инцидент Омск»Скриншот с видео из «Инцидент Омск»
Скриншот с видео из «Инцидент Омск»

Больше всего горожане беспокоятся из-за приближения зимы. Фундамент дома сложен из камней, а перекрытия — деревянные. Из-за постоянной сырости и воды прочность конструкций может сильно пострадать.

«Наступит зима, от холода верхний слой замёрзнет, а внизу будет подмывать. И всё провалится. Я думаю, провал будет большой, могут быть жертвы», — говорит автор видео.

При этом кипяток может подмыть и пешеходную зону, считает омич. Тогда опасность будет не только для жильцов, но и пешеходов.

«Ура, хожу там каждый день, буду плавать в кипяточке», — саркастично написала омичка Ульяна.

Напомним, что это далеко не единственная подобная ситуация в городе. Ранее мы писали, что омичи бьют тревогу из-за затопления кипятком пятиэтажки на Волховстроя. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Размывает фундамент. В Омске возле жилого дома из ямы бьет кипяток
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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#Авария#Зима#Жители#Квартира#Опасность#Подтопление#Сырость#Конструкция
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