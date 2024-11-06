gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Подозреваемый

Выбрать дату
Ноябрь
Новые факты: омич, подозреваемый в убийстве москвички, уже имел судимость
6 ноября, 11:17
Судимый за изнасилование: кем оказался омич, подозреваемый в убийстве москвички
4 ноября, 03:48
Октябрь
Нож в руках знакомого: следком раскрывает детали убийства в Советском округе Омска
30 октября, 10:32
Смертельные раны: 26-летний омич задержан за убийство в Любинском районе
Следственное управление Омской области возбудило уголовное дело после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями в его доме.
22 октября, 08:14
Конфликт с летальным исходом: 47-летний омич обвиняется в убийстве брата
Мужчина подозревается в убийстве своего брата, которого он зарезал во время ссоры в квартире на проспекте Королёва.
21 октября, 07:36
Сентябрь
В Омске юных подозреваемых в поджоге вертолета отправили в изолятор
24 сентября, 05:04
Появилось видео задержания омича, подозреваемого в убийстве бывшей жены
21 сентября, 08:19
Июль
Разговор не состоялся. На Московке-2 омич до смерти забил 37-летнюю женщину
26 июля, 08:30
Руководителя «Омской областной газовой компании» подозревают в «уходе» от налогов
По версии следствия, подозреваемый два года передавал в налоговую декларации с фиктивными данными.
24 июля, 09:12
Одежда в крови. 44-летнего омича подозревают в двойном убийстве на 19-й Рабочей
23 июля, 07:06
Вместе выпивали. В Омской области ссора закончилась убийством 69-летнего пенсионера
Подозреваемого в убийстве собираются заключить под стражу.
22 июля, 08:33
Апрель
В обход правил. Сотрудника омской миграционной службы обвинили во взяточничестве
28 апреля, 03:35
Скрывается от полиции. В Омске ищут мужчину, подозреваемого в кражах
29-летний омич подозревается в серии краж, сейчас его местонахождение устанавливают сотрудники УМВД, мужчина скрывается и не приходит на судебные заседания.
9 апреля, 13:26
«Бытовуха», ревность и пьяные конфликты. Преступления в Омске с начала 2024 года
5 апреля, 02:50
На жителя Омской области завели дело за толчки полицейского в патрульной машине
Пьяный житель Таврического района не сдержал агрессии в отношении сотрудника УМВД, теперь его делом занимается следственный комитет.
3 апреля, 13:54
Март
Дело антикоррупционнеров, беззвучная сирена и смертельный вирус. Омск сегодня
7 марта, 13:50
Знал, на что идет. В Тюмени полицейские задержали омского афериста
19-летний подозреваемый нашел объявление о работе в интернете и понимал, что присоединяется к мошенникам.
1 марта, 14:12
Январь
Рождественские гуляния. Мошенники и розыск. Возвращение тепла. Омск в воскресенье
7 января, 13:39
Внимание, розыск! УМВД по Омской области разыскивает 62-летнего подозреваемого
7 января, 11:27
Декабрь 2023
Грозит до 20 лет. В Омской области поймали закладчика со 100 граммами мефедрона
4 декабря 2023, 04:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика